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«Λύγισε» στο Σπλίτ και έχει ένα βουνό να ανέβει στο Κολόσσι η Πάφος FC

ΓΗΠΕΔΟ

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«Λύγισε» στο Σπλίτ και έχει ένα βουνό να ανέβει στο Κολόσσι η Πάφος FC

Τα γκολ πέτυχαν οι Σέγκο στο 56΄με απευθείας εκτέλεση φάουλ και ο Μέλνιακ με προβολή στο 64ο λεπτό.

Η Πάφος ηττήθηκε με 2-0 από την Χάιντουκ στο Σπλιτ στο πρώτο παιχνίδι για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League και πλέον η πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης δυσκολεύει πολύ για τους κυπελλούχους.

Τα γκολ πέτυχαν οι Σέγκο στο 56΄με απευθείας εκτέλεση φάουλ και ο Μέλνιακ με προβολή στο 64ο λεπτό.

Η ομάδα του Ρικάρντο Σα Πίντο έκανε μία πολύ καλή προσπάθεια στην Κροατία, κόντρα σε μία καλή ομάδα, έχασε σημαντικές ευκαιρίες και στα δύο ημίχρονο, ωστόσο πότε η αστοχία της και πότε ο αντίπαλος τερματοφύλακας της στέρησαν ένα γκολ. Κορυφαίος για τους κυπελλούχους ήταν ο Ζάζα ο οποίος ήταν μόνιμη πηγή κινδύνου για την κροατική άμυνα.

Η Χάιντουκ από την άλλη, εκμεταλλεύτηκε την «καυτή» της έδρα, ήταν πολύ αποτελεσματική στις δικές της καλές στιγμές και ιδιαίτερα ικανή στην κόντρα επίθεση.

Απεναντίας, οι Κροάτες εκμεταλλευόμενοι και την «καυτή» τους έδρα ήταν πολύ αποτελεσματικοί και ικανοί στην κόντρα επίθεση. Πλέον η Πάφος κυνηγά μία μεγάλη ανατροπή στο «Αλφαμέγα» την ερχόμενη Πέμπτη (30/7, 20:00) προκειμένου να πάρει αυτή την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης:

Τέλος αγώνα. 

90΄- Τρία λεπτά ο έξτρα χρόνος. 

64΄- ΓΚΟΛ, 2-0 η Χάιντουκ έπειτα από προβολή του Μέλνιακ 

56' - ΓΚΟΛ, απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σέγκο, 1-0 οι Κροάτες 

52΄ - Ευκαιρία για την Πάφο με τον Ζάζα να κάνει το σουτ λίγο έξω από την περιοχή και να στέλνει την μπάλα έξω. 

46΄- Ξεκίνησε το β΄μέρος. 

Ημίχονο, 0-0

40΄- Ευκαιρία για την Χάιντουκ. Επικίνδυνο γύρισμα του Σέγκο από αριστερά, η μπάλα πέρασε έξω. 

32΄- Ευκαιρία για την Πάφο! Σουτ του Ζάζα εκτός περιοχής, έδιωξε ο αντίπαλος τερματοφύλακας. 

24΄- Πολύ καλός ο ρυθμός της αναμέτρησης

14΄- Καλή στιγμή για την Πάφο! Φάουλ του Ντράγκομιρ, κεφαλιά του Γκολντάρ έξω. 

ΧΑΪΝΤΟΥΚ: Σίλιτς, Ακαπαντιέ, Μαρέσιτς (77΄Σκελίν), Φαν Χόορενμπεεκ, Χρεγκόβιτς, Πούκστας, Παζάιτι, Μπράικοβιτς, Ντε Αλμέιντα (78΄Μοράλ), Μέλνιακ (83΄Χουράμ), Σέγκο (77΄Λιβάγια)

ΠΑΦΟΣ FC: Μαγέτσι, Μαέ, Νταβίντ Λουίζ, Γκολντάρ (63΄Μπρούνο), Ιωάννου, Πέπε (62΄Μπρίτο), Ζάζα, Σούνιτς, Ντράγκομιρ (75΄Κίνα), Μπιέλ, Λέλε.

ΣΚΟΡΕΡ: 56΄Σέγκο, 64΄Μέλνιακ/

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 4΄Παγιαζίτι, 87΄Ακαμπαντιέ/55΄Ζάζα, 63΄Μπρίτο

Αποβολές: -/-.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ρομπ Χάρβι

VAR: Μάνουελ Σίτενγκρουμπερ (Αυστρία)

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ΠΑΦΟΣ FC

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