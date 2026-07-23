Υποχρεωμένος να περιμένει ο Απόλλωνας για... αντίπαλο στον 3ο προκριματικό

Έκανε και με το παραπάνω το καθήκον του ο Απόλλωνας και με το 4-0 επί της Ντίλα Γκόρι στη Γεωργία, ουσιαστικά βρίσκεται στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Ωστόσο είναι υποχρεωμένος να περιμένει για αντίπαλο στον 3ο προκριματικό αφού Κλουζ και Μπραν συμβιβάστηκαν στο 2-2.

Οι Νορβηγοί ήταν μπροστά στο σκορ με 0-2 μέχρι το 85ο λεπτό, όμως η ομάδα του Νεόφυτου Μιχαήλ που ήταν βασικός, πέτυχε δύο γκολ και έφερε το παιχνίδι στα ίσα.

Έτσι, η Λεμεσιανή ομάδα δεν μπορεί να... εκδώσει εισιτήρια με προορισμό για κάποια χώρα.