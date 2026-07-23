Επέστρεψε με… κρότο ο Απόλλωνας και άνετος στον επαναληπτικό!

Όχι μόνο κέρδισε ο Απόλλωνας στην επιστροφή του στα ευρωπαϊκά σαλόνια μετά από τέσσερα χρόνια, αλλά με το 0-4 επί της Ντίλα Γκόρι στη Γεωργία, ουσιαστικά «καθάρισε» την υπόθεση πρόκριση. Σε αγώνα που αφορούσε τον 2ο προκριματικό του Conference League, το συγκρότημα του Ερνάν Λοσάδα ήταν εμφανώς ανώτερο και δεν επέτρεψε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης, να αμφισβητηθεί αυτό το γεγονός.

Με τον Μπράντον Τόμας να είναι πρωταγωνιστής, το συγκρότημα του Λοσάδα, θα προσπαθήσει στη ρεβάνς της Τρίτης (20:00) στο «Αλφαμέγα», σε ένα ιστορικό ματς αφού θα είναι το πρώτο του ευρωπαϊκό στο συγκεκριμένο γήπεδο, απλώς θα προσπαθήσει να ντουμπλάρει τις νίκες.

Το ξεκίνημα ήταν ιδανικό για την ομάδα του Λοσάδα που στο 14ο λεπτό μπήκε σε θέση οδηγού με τον Μπράντον Τόμας. Ο Ισπανός φορ «μυρίστηκε» το λάθος, μπήκε ανάμεσα σε αμυνόμενο και τερματοφύλακα και αφού έκλεψε την μπάλα, την έστειλε στο άδειο τέρμα. Ο Ισπανός πρωταγωνίστησε και στο δεύτερο γκολ, όταν από αριστερά, έκανε ατομική ενέργεια, πασάροντας στη συνέχεια στον Βέισμπεκ που με σουτ στο 28ο λεπτό, έδωσε αέρα δύο τερμάτων στον Απόλλωνα.

Τα πράγματα για τον Απόλλωνα έγιναν ακόμη καλύτερα όταν στο 39΄ αποβλήθηκε ο Ντόνκορ για κτύπημα στον Μπράουν. Και κάπου εκεί «τελείωσε» το ματς, με τους κυανόλευκους να πετυχαίνουν και τρίτο γκολ αλλά από… άλλα πόδια αφού ο Κικαμπίντζε στην προσπάθεια να διώξει, την έστειλε στο πλεκτό της ομάδας του.

Ο Απόλλωνας έχασε και άλλες ευκαιρίες και βρήκε το 4ο γκολ με το πρώτο του Όζμπολτ με τη φανέλα του Απόλλωνα (88΄). Αυτό ήρθε μάλιστα με προβολή έπειτα από νέα… ασίστ του Κονομή.

Το LIVE του αγώνα

Ολοκλήρωση της αναμέτρησης

88΄ - ΓΚΟΛ για τον Απόλλωνα: Ο Κονομής με κεφαλιά βρήκε τον Όζμπολτ που άνοιξε... λογαριασμό.

76' - Ο Κερεσελίτζε λέει αρχικά όχι στο σουτ του Λιούμπιτς και στη συνέχεια στην κεφαλιά του Ανδρέου.

66΄ - Μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα με τον Εσκρίτσε από το σημείο του πέναλτι, ο οποίος πλάσαρε και λίγο πριν τη γραμμή η μπάλα ακούμπησε σε αμυνόμενο και η μπάλα πήγε κόρνερ.

52΄ - Πάνω από τα δοκάρια το δυνατό πλασέ με το αριστερό του Ανδρέου.

51΄ - ΓΚΟΛ για τον Απόλλωνα: Ο Κικαμπίντζε στην προσπάθεια του να διώξει την μπάλα, την έστειλε στα δίχτυα της δική του ομάδας για τη διεύρυνση του σκορ υπέρ της Λεμεσιανής ομάδας.

Ξεκίνησε το β΄ μέρος

Ολοκληρώθηκε το α΄ ημίχρονο.

39΄ - ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ για την Ντίλα Γκόρι: Ο Ντόνκορ κτύπησε τον Μπράουν και αποβλήθηκε, με τον μέσο του Απόλλωνα να δέχεται κίτρινη για φάουλ που προηγήθηκε.

31΄ - Ο Κερεσελίτζε σταματά με τα πόδια την κεφαλιά του Τόμας, σε νέα ευκαιρία για τον Απόλλωνα.

28΄ - ΓΚΟΛ για τον Απόλλωνα: Ο Βέισμπεκ με σουτ από το ύψος της περιοχής, διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του. Προηγήθηκε ωραία ενέργεια από τον Τόμας.

26΄ - Καλή ευκαιρία για τον Απόλλωνα, με τους Λιούμπιτς και Τόμας να μην μπορούν να κάνουν την προβολή σε σέντρα του Γκασπάρ.

14΄ - ΓΚΟΛ για τον Απόλλωνα: Μπαλιά του Κονομή με το αριστερό, ο Μπράντον Τόμας ξεγέλασε τον αμυνόμενο, πρόλαβε τον τερματοφύλακα και πλάσαρε σε άδειο τέρμα.

Ξεκίνησε το παιχνίδι στη Γεωργία.

ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ: Κερεσελίτζε, Κικαμπίντζε, Αραούχο (46΄ Κομπακίντζε), Γιάρμπρουτ, Γιαλαγκόνια, Μεντεσασβίλι, Ταλ, Σανιάνγκ, Παρουλάβα, Ντόνκορ, Σεκιλάντζε.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Γκασπάρ (74΄ Σιήκκης), Κβίντα, Κονομής, Μαλεκκίδης (74΄ Μπαλογιάννης), Μπράουν (65΄ Όζμπολτ), Λιούμπιτς (88΄ Ντ. Σπόλιαριτς), Βέισμπεκ, Ανδρέου, Τόμας (88΄ Ντουοντού), Εσκρίτσε.

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/ 39΄ Μπράουν, 51΄ Τόμας, 62΄ Γκασπάρ, 67΄ Λιούμπιτς

ΚΟΚΚΙΝΗ: 39΄ Ντονκόρ (απευθείας) /-

ΣΚΟΡΕΡ: -/ 14΄ Τόμας, 28΄ Βέισμπεκ, 51΄ Κικαμπλάντζε, 88΄ Όζμπολτ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ντ. Χιγκράφ (Νορβηγία)