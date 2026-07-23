Λοσάδα: «Θέλουμε η νίκη να γίνει συνήθεια»

«Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι με το αποτέλεσμα. Το 0-4 εκτός έδρας στον πρώτο αγώνα της ευρωπαϊκής μας προσπάθειας είναι ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι ακόμη και όταν οι δύο ομάδες αγωνίζονταν με έντεκα ποδοσφαιριστές, ήμασταν ανώτεροι. Πετύχαμε δύο πολύ όμορφα γκολ και συνολικά παρουσιάσαμε μια πολύ καλή εικόνα.

Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν και μετά από τέσσερις εβδομάδες προετοιμασίας είναι φυσιολογικό στα πρώτα λεπτά να μην είσαι απόλυτα έτοιμος, ιδιαίτερα απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει ήδη αρκετά επίσημα παιχνίδια στα πόδια του. Ο πρώτος μας στόχος ήταν να κρατήσουμε το μηδέν στην άμυνα και ο δεύτερος να επιστρέψουμε στο ΑΛΦΑΜΕΓΑ με ένα σημαντικό προβάδισμα. Το γεγονός ότι θα δώσουμε τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα της ιστορίας μας στο ΑΛΦΑΜΕΓΑ έχοντας αυτό το πλεονέκτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό.»

Ο κ. Λοσάδα στάθηκε στη στήριξη των φίλων της ομάδας που ταξίδεψαν στη Γεωργία, αλλά και στην προσφορά όλων των ποδοσφαιριστών.

«Θέλω να ευχαριστήσω τους περισσότερους από 200 φιλάθλους μας που βρέθηκαν εδώ. Νιώσαμε τη στήριξή τους από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Θέλω επίσης να συγχαρώ όλους τους ποδοσφαιριστές που ήρθαν από τον πάγκο. Ο Άλαν Όσμπολτ αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τη φανέλα του Απόλλωνα και συνδύασε το ντεμπούτο του με γκολ. Συνολικά, όλοι όσοι αγωνίστηκαν βοήθησαν σημαντικά την ομάδα.»

Ο προπονητής υπογράμμισε ότι στόχος είναι η ομάδα να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε την περσινή χρονιά.

«Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε και να ανακτήσουμε δυνάμεις, γιατί σε λίγες ημέρες έχουμε τη ρεβάνς. Θέλουμε να συνεχίσουμε να χτίζουμε νοοτροπία νικητή. Η νίκη πρέπει να γίνει συνήθεια, όπως καταφέραμε να κάνουμε την περσινή σεζόν. Ελπίζω αυτή να είναι μόνο η πρώτη από πολλές ακόμη.»

Ο τεχνικός απέδωσε την εμφάνιση της ομάδας στη δουλειά που έγινε τόσο κατά την προετοιμασία όσο και στο δεύτερο μισό της περσινής περιόδου.

«Η προετοιμασία σου δίνει αυτοπεποίθηση και πιστεύω ότι η σημερινή εικόνα αντικατοπτρίζει τη δουλειά που κάναμε τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες.

Παράλληλα, η παρουσία μας στην Ευρώπη είναι η ανταμοιβή για την προσπάθεια που κατέβαλαν οι ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο και όλοι όσοι εργάστηκαν στον σύλλογο τους τελευταίους έξι μήνες. Οι παίκτες διαθέτουν εξαιρετική νοοτροπία. Συμπεριφέρονται σαν πραγματική οικογένεια, τρέχουν ο ένας για τον άλλο και αυτό φαίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο.»

Παρά το ευρύ σκορ, ο Λοσάδα ξεκαθάρισε ότι υπάρχουν ακόμη στοιχεία που χρειάζονται βελτίωση.

«Είμαι ικανοποιημένος από την εμφάνιση, όμως υπάρχουν πάντα πράγματα που μπορούμε να βελτιώσουμε. Ήταν το πρώτο μας επίσημο παιχνίδι μετά τον τελικό της 29ης Μαΐου και είναι φυσιολογικό να χρειάζεται ακόμη αγωνιστικός ρυθμός.

Θα ξαναδούμε τον αγώνα με το επιτελείο, θα αναλύσουμε τόσο τα θετικά όσο και τα σημεία που πρέπει να διορθώσουμε. Ίσως σε ορισμένες στιγμές να μπορούσαμε να είμαστε πιο υπομονετικοί στην κατοχή της μπάλας ή πιο αποτελεσματικοί στις ευκαιρίες που δημιουργήσαμε, όμως συνολικά ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση για πρώτο επίσημο παιχνίδι.»

Ο προπονητής του Απόλλωνα ανέφερε ότι η νίκη δεν αλλάζει τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας.

«Η δουλειά για την ενίσχυση του ρόστερ συνεχίζεται εδώ και αρκετό καιρό. Δεν αλλάζει κάτι επειδή κερδίσαμε σήμερα. Συνεργαζόμαστε καθημερινά με τη διοίκηση και το τμήμα σκάουτινγκ ώστε να βρούμε τους κατάλληλους ποδοσφαιριστές.

Θέλουμε όσοι έρθουν να ανεβάσουν πραγματικά το επίπεδο της ομάδας. Ίσως χρειαστούμε ακόμη μία, δύο ή και τρεις προσθήκες, όμως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις επιλογές μας.»

Αναφερόμενος στην αγωνιστική ετοιμότητα της ομάδας, σημείωσε:

«Είναι πολύ δύσκολο μια ομάδα να βρίσκεται στην απόλυτη ετοιμότητα στις 23 Ιουλίου. Γι’ αυτό ήταν σημαντικό που ο σύλλογος διατήρησε μεγάλο μέρος του περσινού κορμού. Αυτό μας βοήθησε να παρουσιαστούμε πιο έτοιμοι.

Οι νέοι ποδοσφαιριστές προσαρμόζονται πολύ καλά και πιστεύω ότι όσο περισσότερα παιχνίδια δίνουμε, τόσο καλύτερη θα γίνεται και η εικόνα μας.»

Κλείνοντας, ο κ. Λοσάδα απηύθυνε κάλεσμα στον κόσμο του Απόλλωνα ενόψει της ρεβάνς.

«Θέλουμε να γράψουμε ιστορία όλοι μαζί. Περιμένουμε τον κόσμο μας στο ΑΛΦΑΜΕΓΑ, σε μια βραδιά που περιμέναμε για πολλά χρόνια. Θέλουμε να γεμίσει το γήπεδο, να προσφέρουμε καλό ποδόσφαιρο και να ανταμείψουμε όλους όσοι περίμεναν τόσο καιρό να ζήσουν ξανά μια ευρωπαϊκή βραδιά στην έδρα μας.»

Ολοκληρώνοντας, αποκάλυψε πως δέχθηκε συγχαρητήρια από τον προπονητή της Ντίλα Γκόρι μετά το τέλος του αγώνα, ενώ εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την παρουσία πέντε Κύπριων ποδοσφαιριστών στο παιχνίδι.

«Τα λόγια που μου μεταφέρετε από τον προπονητή της Ντίλα μου τα είπε και ο ίδιος μετά το τέλος του αγώνα. Εκτιμώ ιδιαίτερα τέτοιου είδους σχόλια όταν προέρχονται από τον αντίπαλο.

Είμαι επίσης πολύ χαρούμενος που είδα πέντε Κύπριους ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται. Το αξίζουν. Έχουν εξαιρετική νοοτροπία, δουλεύουν σκληρά, είναι πειθαρχημένοι και πιστεύω ότι πρέπει να έχουν περισσότερες ευκαιρίες και ακόμη μεγαλύτερο σεβασμό. Γι’ αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα πήραν τον χρόνο συμμετοχής που τους άξιζε.»