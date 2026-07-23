Επίσημα «μαέστρος» της Μίλαν και τη νέα σεζόν ο Μόντριτς
ΓΗΠΕΔΟ
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Η Μίλαν επισημοποίησε την ανανέωση του συμβολαίου του Λούκα Μόντριτς και για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τον αειθαλή Κροάτη να παραμένει ο «μαέστρος» της ομάδας!
Ο Λούκα Μόντριτς έπαιξε στο 6ο και τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του και επιστρέφοντας πλέον στην Ιταλία, παραμένει «ροσονέρο».
Η Μίλαν επισημοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας τους για την ποδοσφαιρική χρονιά 2026-2027 και με δεδομένο ότι τον Σεπτέμβριο ο Μόντριτς θα γιορτάσει τα 41α γενέθλιά του, θα γίνει ο γηραιότερος ever που θα έχει αγωνιστεί με το κλαμπ του Μιλάνου.
The future still bears his name.— AC Milan (@acmilan) July 23, 2026
Luka's Rossonero story continues ❤️🖤 pic.twitter.com/Ly5sm7QQ44
sport-fm.gr