Επίσημα «μαέστρος» της Μίλαν και τη νέα σεζόν ο Μόντριτς

Ο Λούκα Μόντριτς έπαιξε στο 6ο και τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του και επιστρέφοντας πλέον στην Ιταλία, παραμένει «ροσονέρο».

Η Μίλαν επισημοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας τους για την ποδοσφαιρική χρονιά 2026-2027 και με δεδομένο ότι τον Σεπτέμβριο ο Μόντριτς θα γιορτάσει τα 41α γενέθλιά του, θα γίνει ο γηραιότερος ever που θα έχει αγωνιστεί με το κλαμπ του Μιλάνου.

The future still bears his name.

Luka's Rossonero story continues ❤️🖤 pic.twitter.com/Ly5sm7QQ44 — AC Milan (@acmilan) July 23, 2026

sport-fm.gr