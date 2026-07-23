Επιβεβαίωσε τα προγνωστικά η Αούστρια και διπλό στη Λετονία

Με νίκη της Αούστρια 0-2 επί της Λεπάγια ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στη Λετονία.

Ο νικητής από το συγκεκριμένο ζευγάρι θα βρεθεί στον δρόμο της ΑΕΚ, εφόσον φυσικά οι κιτρινοπράσινοι καταφέρουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Μπεϊτάρ.

Και όπως γίνεται αντιληπτό, η ομάδα από την Αυστρία απέκτησε ισχυρό προβάδισμα, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά που την έχριζαν φαβορί και απλά απομένει η... επικύρωση του εισιτηρίου στην έδρα της.

Στο 31ο λεπτό ο Βούστινγκερ και στο 55ο λεπτό ο Μόριτζ «υπέγραψαν» τη νίκη για την Αούστρια