Επιβεβαίωσε τα προγνωστικά η Αούστρια και διπλό στη Λετονία
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Aγκαλιά με την πρόκριση η ομάδα από την Αυστρία.
Με νίκη της Αούστρια 0-2 επί της Λεπάγια ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στη Λετονία.
Ο νικητής από το συγκεκριμένο ζευγάρι θα βρεθεί στον δρόμο της ΑΕΚ, εφόσον φυσικά οι κιτρινοπράσινοι καταφέρουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Μπεϊτάρ.
Και όπως γίνεται αντιληπτό, η ομάδα από την Αυστρία απέκτησε ισχυρό προβάδισμα, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά που την έχριζαν φαβορί και απλά απομένει η... επικύρωση του εισιτηρίου στην έδρα της.
Στο 31ο λεπτό ο Βούστινγκερ και στο 55ο λεπτό ο Μόριτζ «υπέγραψαν» τη νίκη για την Αούστρια