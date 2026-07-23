Όλα στραβά κι ανάποδα για την ΑΕΚ στην «Αρένα»

Ο Ολλανδός στόπερ Βαν Ντε Χορν «κρέμασε» την ΑΕΚ, η οποία ηττήθηκε μέσα στην «Αρένα» από την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (0-1) και πλέον το έργο της στον επαναληπτικό είναι εξαιρετικά δύσκολο. Η ομάδα της Λάρνακας, αν εξαιρέσουμε το πρώτο μισό του πρώτου 45λεπτου, υστέρησε και φάνηκε κατώτερη των περιστάσεων, ειδικά στην επανάληψη.

Ο αγώνας διεξήχθη κάτω από αφόρητη ζέστη και υγρασία, εξού και η εμφάνιση των δύο ομάδων δεν έφθασε σε ψηλά επίπεδα. Η ΑΕΚ παρατάχθηκε με πέντε νέα μεταγραφικά αποκτήματα και στο πρώτο ημίωρο είχε καλή παρουσία. Οι γηπεδούχοι, οι οποίοι σ’ αυτό το διάστημα είχαν κορυφαίο τον Πάνκοφ που ήταν κινητήριος μοχλός στη μεσαία γραμμή, δικαιούνταν να πάρουν προβάδισμα στο σκορ, αλλά στάθηκαν τρομερά άτυχοι στη φάση με το διπλό δοκάρι στο 23΄ μετά από πλασέ του Λαγιούνι και κεφαλιά του Μπάγιτς. Οι Ισραηλινοί ανέβασαν στροφές στο τελευταίο τέταρτο του ημιχρόνου, δημιουργώντας με τη σειρά τους κάποιες καλές φάσεις.

Με περισσότερες δυνάμεις και απαιτήσεις ξεκίνησε το δεύτερο μέρος η Μπεϊτάρ. Οι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν στη μεσαία γραμμή και έβγαιναν συχνά μπροστά με αξιώσεις βρίσκοντας πολλούς κενούς διαδρόμους. Την ίδια ώρα οι παίκτες της ΑΕΚ έδειχναν ανεξήγητα… κουρασμένοι και ανήμποροι να βγάλουν αντίδραση. Στο 75΄ η ΑΕΚ έμεινε με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Βαν Ντε Χορν, ο οποίος έκανε τραγικό λάθος (κοντρόλ) και ακολούθως τράβηξε από τη φανέλα τον Μουζιέ που έβγαινε μόνος με τον Παρασκευά. Στη φάση αυτή κρίθηκε και το παιχνίδι. Με απευθείας εκτέλεση φάουλ ο Καραμπαλί σκόραρε (77΄ 0-1). Με παίκτη λιγότερο, η απάντηση της ΑΕΚ δεν ήλθε ποτέ.

Η εξέλιξη του αγώνα:

90΄ - Τέλος αγώνα.

77΄- ΓΚΟΛ η Μπειτάρ, 0-1! Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Καραμπάλι, νίκησε τον Παρασκευά.

75΄- Κόκκινη κάρτα για τον Βαν Ντερ Χορν, με δέκα η ΑΕΚ! Ο Ολλανδός έκανε το λάθος, ο Μουζιέ έφυγε στο τετ α τετ με τον στόπερ της ΑΕΚ να τον κρατά και να δέχεται απευθείας κόκκινη.

56΄ - Γύρισμα από τον Ρέπας, ο Κοέν έδιωξε σε κόρνερ λίγο πριν κάνει την κεφαλιά ο Μπάγιτς.

Ξεκίνησε το β΄ μέρος

Ημίχρονο, 0-0

45΄- Δύο λεπτά ο έξτρα χρόνος.

37΄- Σουτ του Άντβι εκτός περιοχής, πάνω από τα δοκάρια η μπάλα.

23΄- Τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ με διπλό δοκάρι! Πρώτα ο Λαγιούνι με σουτ στην κίνηση εντός περιοχής έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Στην συνέχεια γύρισε την μπάλα στον Μπάγιτς ο οποίος με κεφαλιά σημάδεψε κι αυτός το κάθετο δοκάρι.

5΄- Ευκαιρία για την ΑΕΚ, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, ο Μπάγιτς έπιασε την κεφαλιά με την μπάλα να φεύγει λίγο έξω.

Ξεκίνησε το παιχνίδι στην ΑΡΕΝΑ.

ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:

ΑΕΚ: Παρασκευά, Μιραμόν (62΄Εκπολό), Μιλίσεβιτς, Βαν Ντερ Χορν, Πηλέας (62΄Γκούρφιγκελ), Ρέπας, Λέδες, Πάνκοφ, Λαγιουνί (76΄Άδωνη), Ιβάνοβιτς (57΄Αμίν), Μπάγιτς.

Μπεϊτάρ: Σίλβα, Κοχέν, Καραμπάλι, Γ.Κοχέν, Αντβί, Μούσε, Τακάγκ, Βόρκο, Σούα (57΄Μουζιέ), Ανσά (57΄Βάισμαν), Ατζίλι (57΄Καλού)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/7΄Ανσά, 54΄Ατζίλι, 65΄Μουζιέ, 90+4΄Μπεν Σιμόν

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: 75΄Βαν Ντερ Χορν

ΣΚΟΡΕΡ: -/77΄Καραμπάλι

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Έρικ Βατελιέρ