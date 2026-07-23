Καμορανέζι «Δεν μου αρέσει να μιλώ για δικαιοσύνη, πάμε να αλλάξουμε τα δεδομένα»

«Είδαμε δύο διαφορετικά ημίχρονα. Στο πρώτο 20λεπτο ελέγξαμε το παιχνίδι και είχαμε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Μετά την διακοπή ανέβηκε κάποια μέτρα ο αντίπαλος αλλά δεν κινδυνέψαμε. Στο δεύτερο μέρος άλλαξαν τα πάντα. Γενικά κάναμε ένα πολύ καλό ημίωρο. Πάμε στο 2ο 90λεπτο για να αλλάξουμε τα δεδομένα. Δεν μου αρέσει να μιλώ για δικαιοσύνη. Σκόραραν και κέρδισαν, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Στο πρώτο μέρος παίξαμε με τον τρόπο που προετοιμαστήκαμε γι αυτό το ματς. Αυτό πρέπει να κάνουμε και στην Ρουμανία»