Ανατροπή και «ποδαρικό» με το… δεξί για τον ΠΑΟΚ

Βρέθηκε με την… πλάτη στον τοίχο, ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, έδειξε χαρακτήρα και έφυγε νικητής από την «Arena Lublin», στην Πολωνία, απέναντι στην Ντινάμο Κιέβου, κάνοντας ιδανικό… ποδαρικό στις υποχρεώσεις του για την αγωνιστική σεζόν 2026-2027.

Ο «Δικέφαλος» κέρδισε τους Ουκρανούς, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League, με 3-2 και πήρε προβάδισμα πρόκρισης, για τον 3ο προκριματικό γύρο της δεύτερη τη τάξει διοργάνωσης της UEFA, εν όψει της δεύτερης μάχης στο γήπεδο της Τούμπας την προσεχή Πέμπτη (30/7).

Σκόρερ για τους ασπρόμαυρους ήταν οι Γιάννης Κωνσταντέλιας (13ο), Χρήστος Ζαφείρης (38ο), Μπατίστ Σανταμαρία (51ο) και για την Ντινάμο οι Βολοντίμιρ Μπράζκο (3ο), Τζάστιν Λόνβαϊκ (77ο).

«Πάγωσε» με το… καλησπέρα της αναμέτρησης ο «Δικέφαλος», καθώς στο 3ο λεπτό η Ντινάμο, βρέθηκε σε θέση ισχύος, ανοίγοντας το σκορ. Ήταν η όμορφη συνεργασία των Γκερέρο, Ντούμπιντσακ από τα αριστερά, από την οποία η μπάλα βρέθηκε στο ύψος της μεγάλης περιοχής και ο Μπράζκο ‘εκτέλεσε’ τον Παβλένκα.

Το σκηνικό έγινε ακόμη πιο… ζόρικο για τον ΠΑΟΚ, δέκα λεπτά αργότερα, με τον τραυματισμό, στον ώμο του Τάχα Άλι. Πρόβλημα που ανάγκασε τον Σουηδό αριστερό εξτρέμ να γίνει αναγκαστικά αλλαγή. Δευτερόλεπτα, ωστόσο, πριν αφήσει τον αγωνιστικό χώρο, για να δώσει τη θέση του τον Τάισον, ο Κωνσταντέλιας, τροφοδοτήθηκε όμορφα από τον Ζίβκοβιτς και μόνος απέναντι στον Νέσερετ, έκανε το 1-1.

Η ισοφάριση έδωσε ενέργεια και υπεροχή στον ΠΑΟΚ, με συνέπεια να φανεί απειλητικός μπροστά στην εστία των Ουκρανών στο 24ο λεπτό, όταν ο Κωνσταντέλιας έκανε τη σέντρα, αλλά ο Μύθου, δεν πρόλαβε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ένα λεπτό αργότερα, ο Γκερέρο, από το ύψος της μικρής περιοχής, πλάσαρε στην εξωτερική πλευρά της εστίας του Παβλένκα.

Συνεχίζοντας να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και με το παιχνίδι να διεξάγεται, πλέον, υπό βροχή, ο «Δικέφαλος» έγινε «αφεντικό» στον αγωνιστικό χώρο στο 38ο λεπτό. Μετά από φάση διαρκείας στην περιοχή της Ντινάμο, η οποία άρχισε από τακουνάκι του Κωνσταντέλια, η μπάλα έφτασε στον Ζαφείρη, ο οποίος με διαγώνιο κοντινό σουτ «έγραψε» το 1-2.

Στο πεντάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου, με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, ο Σανταμαρία βρήκε στόχο, έκανε το 1-3, με τον ΠΑΟΚ να διατηρεί τον έλεγχο ως το 70ο λεπτό, όταν η Ντινάμο άρχισε να «ανεβάζει» στροφές. Δεδομένο το οποίο της έδωσε γκολ στο 77ο λεπτό με τον Λόνβαϊκ.

Στο 83ο λεπτό οι Ουκρανοί είχαν δοκάρι με τον Πανομαρέκνο, ενώ απείλησαν, για την ισοφάριση, στο 90ο λεπτό και στις καθυστερήσεις, ο Παβλένκα, όμως, λειτούργησε σωτήρια για τον ΠΑΟΚ.

Στην τελευταία φάση του αγώνα, οι Θεσσαλονικείς είχαν δοκάρι με τον Καμαρά.

Θεατής της αναμέτρησης ήταν τον ΠΑΟΚ ο Γκρεγκ Τέιλορ. Ο Σκωτσέζος αμυντικός ενημέρωσε την Τετάρτη (22/7) τους ιθύνοντες του «Δικεφάλου» πως δεν ένιωθε καλά και δεν μπορεί να έχει 100% το μυαλό του στο παιχνίδι, λόγω προσωπικού θέματος. Οι «ασπρόμαυροι» σεβάστηκαν και δέχτηκαν τα λόγια του και αποφάσισαν, όπως εξηγήθηκε, για να προστατευθεί ο ίδιος και η ομάδα, να μείνει εκτός αποστολής.

Τυλιγμένοι με την ουκρανική σημαία έκαναν την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο, στην παρουσίαση των δύο ομάδων, οι ποδοσφαιριστές της Ντινάμο.

3.225 ήταν τα εισιτήρια που διατέθηκαν για το παιχνίδι, με τις κερκίδες του γηπέδου να έχουν αρκετούς υποστηρικτές του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έκαναν αισθητή την παρουσία τους με τα «θερμά» συνθήματά τους.

Τετ α τετ με πολλούς από τους μέχρι πρότινος συμπαίκτες του στον ΠΑΟΚ είχε , πριν τον αγώνα, ο Τόμας Κεντζιόρα, ο οποίος ανήκει, πλέον, στην Ντινάμο Κιέβου.

ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ (Ίγκορ Κόστιουκ): Νέσερετ, Κεντζιόρα, Μπίλοβαρ, Μιχάνκο, Ντούμπιντσακ, Μπράζκο, Πιχάλονοκ (55’ Λόνβαϊκ), Σαπαρένκο (68’Μπουγιάλσκι), Βολόσιν (55’ Ρεντούσκο), Πονομαρένκο, Γκερέρο (68’ Γιαρμολένκο).

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος (83’ Ελουστόντο), Μιχαηλίδης, Γκόμεζ, Σανταμαρία, Ζαφείρης (77’ Καμαρά), Ζίβκοβιτς (83’ Χατσίδης), Κωνσταντέλιας, Άλι (λ.τρ. 14’ Τάισον), Μύθου (77’ Γερεμέγεφ).