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Ανακοίνωσε Γκούγκα η Πάφος - Η διάρκεια της συμφωνίας των δύο πλευρών

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανακοίνωσε Γκούγκα η Πάφος - Η διάρκεια της συμφωνίας των δύο πλευρών

Προέρχεται από τις ακαδημίες της Μπενφίκα

Τρίτη καλοκαιρινή μεταγραφή για την Πάφο!

Οι γαλάζιοι εξέδωσαν ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημερώνουν για την απόκτηση του Πορτογάλου μέσου, Γκούγκα. Η συνεργασία των δύο πλευρών είναι διάρκειας τριών χρόνων.

Αναλυτικά: «Η Πάφος FC ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την απόκτηση του Πορτογάλου μέσου Gonçalo Rosa Gonçalves Pereira Rodrigues (Guga), ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Σύλλογο μέχρι τον Ιούνιο του 2029.

Γεννημένος στις 18 Ιουλίου 1997 στο Φάρο της Πορτογαλίας, ο Guga είναι προϊόν των ακαδημιών της Benfica. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα με τη Benfica B, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στον Παναιτωλικό, στη Famalicão και στη Rio Ave, όπου αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ομάδας που κατέκτησε την άνοδο στην Primeira Liga, αποσπώντας παράλληλα σημαντικές ατομικές διακρίσεις. Ακολούθησε η μεταγραφή του στην Beijing Guoan στην Κίνα και στην Al-Najma στην Σαουδική Αραβία.

Σε διεθνές επίπεδο, εκπροσώπησε την Πορτογαλία σε όλες σχεδόν τις μικρές εθνικές ομάδες, καταγράφοντας περισσότερες από 50 συμμετοχές.

Η οικογένεια της Πάφος FC καλωσορίζει τον Guga και του εύχεται κάθε επιτυχία».

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