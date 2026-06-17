«Κατάπιε» την πίκρα ο Ντουμπόφ

Πριν το τέλος της σεζόν, ο Ρομάν Ντουμπόφ είχε παραιτηθεί από το πόστο του προέδρου, πικραμένος από κάποιες καταστάσεις. Μάλιστα είχε στείλει και επιστολές προς την ΚΟΠ που ενημέρωνε για την απόφασή του. Ο εκ των ισχυρών ατόμων των κυπελλούχων, φαίνεται να «κατάπιε» την πίκρα και βαδίζει προς παραμονή. Οι συναντήσεις της προηγούμενης εβδομάδας ήταν τέτοιες που όλα δείχνουν πως το εν λόγω μοντέλο διοίκησης δεν θα αλλάξει. Άλλωστε την τελευταία τριετία είναι απόλυτα επιτυχημένο.

Από εκεί και πέρα, μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να υπάρξουν και μεταγραφικά φιρμάνια. Ήδη προηγήθηκαν δύο, αυτά των Κυριακίδη και Μαμάντοφ. Ακούγονται πάρα πολλά ονόματα που ούτε επιβεβαιώνονται αλλά ούτε και διαψεύδονται από τη διοίκηση. Αυτό που τονίζεται είναι πως θα γίνουν κινήσεις ουσίας και όχι εντυπωσιασμού. Την ίδια ώρα, γίνονται προσπάθειες όπως παραμείνουν οι δανεικοί Μπρίτο και Λέλε.

Τέλος, το μέλλον του Λουκάσεν αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά το Μουντιάλ. Ο Γκανέζος αμυντικός έχει εκεί την προσοχή του και το σέβονται στην Παφιακή ομάδα. «Είναι ένας ελεύθερος ποδοσφαιριστής και πρέπει να κάνουμε υπομονή. Μιλάμε για ένα τρομερό ποδοσφαιριστή. Αν βρεθεί η χρυσή τομή είναι πολύ σημαντικό» ανάφερε χθες ο εκπρόσωπος Τύπου Χριστόφορος Ματθαίου.