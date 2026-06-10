Δικαίωση για τις θέσεις του ΠΑ.Σ.Π. η έκθεση-καταπέλτης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον ΚΟΑ

Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΠΑΣΠ μέσω της οποίας τοποθετείται για της έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφορικά με τον ΚΟΑ.

Αναλυτικά:

Η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού αποτελεί την πλέον επίσημη κρατική επιβεβαίωση των όσων ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών αναδεικνύει για τη διαχρονική απουσία εποπτείας, λογοδοσίας και διακυβέρνησης στον κυπριακό αθλητισμό.

Η έκθεση καταρρίπτει οριστικά το αφήγημα περί «αυτοδιοίκητου» της ΚΟΠ ως δικαιολογία για την αποφυγή ελέγχου, ξεκαθαρίζοντας ότι η αυτονομία των ομοσπονδιών δεν αποτελεί ασυλία.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία παρουσιάζει την ΚΟΠ ως ένα αρνητικό παράδειγμα έλλειψης επαρκούς λογοδοσίας. Ενδεικτικά, στην έκθεση αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: «Ως Υπηρεσία αναγνωρίζουμε ότι η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου λειτουργεί στο πλαίσιο της αυτονομίας λόγω υποχρεώσεων προς FIFA και την UEFA και αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να διατηρηθεί. Όμως θεωρούμε γενικότερα ότι υπάρχει μια παρεξηγημένη ερμηνεία των όρων ‘ανεξαρτησία’ και ΄ελέγχου/ λογοδοσίας’ η οποία οδηγεί στη λανθασμένη εντύπωση ότι τα δύο (ανεξαρτησία και έλεγχος) δεν μπορούν σε κάποιο βαθμό να συνυπάρξουν. Η έλλειψη διαφάνειας και λογοδοσίας, διαμορφώνει στη δημόσια σφαίρα έντονη καχυποψία κάτι που δεν εξυπηρετεί καθόλου τη δημόσια εικόνα του κράτους, του ΚΟΑ αλλά και της συγκεκριμένης ομοσπονδίας ιδιαίτερα».

Για τον ΠΑ.Σ.Π., η έκθεση αποκτά βαρύνουσα σημασία, καθώς συνδέεται με το πάγιο αίτημά μας για ισότητα στις παροχές μεταξύ ανδρών και γυναικών στις εθνικές ομάδες, όπως προνοεί η νομοθεσία. Η διαρκής αδράνεια του ΚΟΑ, που έχει την ευθύνη να ασκεί έλεγχο για τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των δύο φύλων, εκθέτει τον θεσμικό του ρόλο.

Την ίδια ώρα, ο ΚΟΑ παραμένει παρατηρητής στην παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, παρά τις δημόσιες τοποθετήσεις από το Υπουργείο Εργασίας και τις επανειλημμένες καταγγελίες ποδοσφαιριστών για τη μη εφαρμογή του κατώτατου μισθού.

Τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποδεικνύουν ότι ο ΚΟΑ στερείται πολιτικής βούλησης για τη διενέργεια ελέγχων. Ο ΠΑ.Σ.Π. καλεί τον ΚΟΑ να αναλάβει τον εποπτικό ρόλο που του αναθέτει το κράτος και η νομοθεσία, καθώς η περίοδος της ανοχής και των δύο μέτρων και δύο σταθμών πρέπει να τερματιστεί. Ο ΠΑ.Σ.Π. και ο κάθε υγιής φίλαθλος απαιτούν διαφάνεια, χρηστή διοίκηση και ίση εφαρμογή των νόμων για όλους.