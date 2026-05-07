Για αυτό τον έφερε!

Ο Καστάνος ξαναβάζει τον Άρη στο κόλπο της Ευρώπης

Μεγάλη νίκη πανηγύρισε χθες ο Άρης απέναντι στον ΑΠΟΕΛ, επικρατώντας με 1-0 στο «Άλφαμεγα» και μπαίνοντας ξανά δυναμικά στη μάχη για την τέταρτη θέση που οδηγεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η «ελαφρά ταξιαρχία» έδειξε αποφασιστικότητα και αγωνιστική πειθαρχία σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό παιχνίδι, καταφέρνοντας να πάρει ένα πολύτιμο τρίποντο απέναντι σε έναν συνδιεκδικητή ευρωπαϊκού εισητηρίου. Το παιχνίδι είχε ένταση, ρυθμό και αρκετές μονομαχίες, όμως στο τέλος εκείνο που έκανε τη διαφορά ήταν το πανέμορφο και ευθύβολο σουτ του Γρηγόρη Κάστανου.

Ο Κύπριος μέσος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, όταν στο 55ο λεπτό επιχείρησε ένα εξαιρετικό σουτ εκτός περιοχής, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Περέιρα και χαρίζοντας τη νίκη στον Άρη. Ένα γκολ υψηλής ποιότητας, που επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την ποιότητά του.

Πέρα από το εντυπωσιακό τέρμα, ο Καστάνος είχε συνολικά πολύ καλή παρουσία στον αγωνιστικό χώρο, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τη μεσαία γραμμή του Άρη. Με τις εμφανίσεις του δείχνει πως «κουμπώνει» απόλυτα στο πλάνο της ομάδας.

Στην τεχνική ηγεσία επικρατεί μεγάλη ικανοποίηση για την εικόνα του διεθνούς μέσου και δεν είναι κρυφό πως υπάρχει επιθυμία να παραμείνει και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Οι άνθρωποι του Άρη βλέπουν στον Καστάνο έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να αποτελέσει βασικό κομμάτι του κορμού της ομάδας και στο μέλλον.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μένει να φανεί αν η επιθυμία των δύο πλευρών θα μετατραπεί σε οριστική συμφωνία. Το μόνο βέβαιο είναι πως, με εμφανίσεις σαν τη χθεσινή, ο Καστάνος κερδίζει ολοένα και περισσότερο την εκτίμηση στον Άρη.

Αντρέας Πολυκάρπου

