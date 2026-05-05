Σιμεόνε για την αλλαγή του ξενοδοχείου στο Λονδίνο: «Καμία δεισιδαιμονία, απλά ήταν φθηνότερο»

Η Ατλέτικο Μαδρίτης άλλαξε ξενοδοχείο πριν τη ρεβάνς με την Άρσεναλ, με τον Ντιέγκο Σιμέονε να τονίζει πως λόγω... κόστους έγινε αυτή η αλλαγή.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει μπροστά της τον σπουδαίο ημιτελικό με την Άρσεναλ (22:00) στο Emirates, με το 1-1 του πρώτου αγώνα να τα έχει αφήσει όλα ανοιχτά ενόψει της ρεβάνς που θα δώσει το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Champions League.

Οι δύο ομάδες θα μονομαχήσουν για δεύτερη φορά φέτος, καθώς οι Άγγλοι είχαν πάρει μια μεγάλη νίκη στον αγώνα της League Phase με 4-0 κόντρα στους «ροχιμπλάνκος» στο Λονδίνο.

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε την τελευταία στιγμή αποφάσισε να αλλάξει η ομάδα του ξενοδοχείο πριν το ματς με την Άρσεναλ και να μην μείνει στο ίδιο όπου είχε γνωρίσει τη βαριά ήττα τον περασμένο Οκτώβριο.

Πολλοί ήταν εκείνοι που ερμήνευσαν αυτή την κίνηση ως... δεισιδαιμονία, με τον Αργεντινό τεχνικό να δίνει μία τελείως διαφορετική απάντηση στη συνέντευξη Τύπου: «Αλλάξαμε ξενοδοχείο απλώς επειδή ήταν φθηνότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σιμεόνε.

🎙️ Diego Simeone was asked if they changed the hotel the team are staying in, in London, as a superstition because Atlético Madrid lost 4-0 to Arsenal earlier in the season:



🗣️ He replied: "We changed hotels because this one was cheaper."pic.twitter.com/dyWKdJXqRA — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) May 4, 2026

