Ντιμπάλα: «Είναι μεγάλη τιμή για εμένα το ενδιαφέρον της Μπόκα»

Ο Πάουλο Ντιμπάλα έχει αποφασίσει να επιστρέψει στο πρωτάθλημα της Αργεντινής, καθώς έχει δώσει ήδη τα χέρια με την Μπόκα Τζούνιορς.

Ο 32χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός, που είναι εκτός του βασικού σχεδιασμού του κόουτς της Ρόμα, Τζανπιέρο Γκασπερίνι, μίλησε για την προοπτική να παίξει στην ομάδα του Μπουένος Αϊρες:

«Η Μπόκα είναι τεράστιος σύλλογος και είναι μεγάλη τιμή για εμένα που δείχνει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω τι θα γίνει, είμαι παίκτης της Ρόμα μέχρι το τέλος της σεζόν και μετά θα δούμε τι θα γίνει», τόνισε ο διεθνής άσος, ο οποίος μιλάει συνεχώς με τον φίλο του στην εθνική Αργεντινής, Λεάντρο Παρέδες, ο οποίος επέστρεψε πέρσι στο «Λα Μπομπονέρα». 

Σύμφωνα μάλιστα με την αθλητική εφημερίδα της αργεντίνικης πρωτεύουσας «Ole», ο Ντιμπάλα, που μένει ελεύθερος στο τέλος της σεζόν, συναντήθηκε στη Ρώμη με απεσταλμένους της Μπόκα, οι οποίοι ουσιαστικά τον έχουν πείσει να επιστρέψει στη χώρα του μετά από 14 χρόνια, καθώς το καλοκαίρι του 2012 άφησε την Ινστιτούτο για να ενταχθεί στην Παλέρμο. 

