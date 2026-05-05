Κάνει δουλειά και… επιβραβεύεται

Μπράιτον και Φαμπιάν Χούρτζελερ θα συνεχίσουν μαζί για πολλά χρόνια ακόμη, με τους «γλάρους» να προσθέτουν ακόμη τρία στο υπάρχον συμβόλαιό του. Έτσι λένε οι πληροφορίες, σε περίοδο που παλεύει να βγάλει την ομάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

«Τυφλή» εμπιστοσύνη στον Φαμπιάν Χούρτζελερ από την Μπράιτον. Έχει συμβόλαιο, όμως θα προστεθούν άλλα τρία χρόνια σε αυτό. Έτσι γράφεται. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και επιβραβεύεται. Έχει την ευκαιρία να βγάλει τους «γλάρους» Ευρώπη, ξανά, αλλά αυτήν τη φορά, στη μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση, το Champions League!

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, οι πληροφορίες μιλούν για τρία επιπρόσθετα χρόνια στο συμβόλαιο του Γερμανού, το οποίο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027! Οι «γλάροι» προσέχουν για να… έχουν τον πρωτεργάτη της σύγχρονης επιτυχίας του συλλόγου.

Αυτήν την στιγμή, έχει την ομάδα 8η και δύο βαθμούς από την έκτη θέση, που ίσως δώσει εισιτήριο Champions League!

