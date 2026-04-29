Ιστορική τιμωρία στον Αντράδα, 12+1 αγωνιστικές, για τη γροθιά στον Πουλίδο

Η δημόσια συγγνώμη δεν έπιασε... τόπο!

Ιστορική τιμωρία στον Εστεμπάν Αντράδα. Ο τερματοφύλακας της Σαραγόσα τιμωρήθηκε με 13 (12+1) αγώνες αποκλεισμού επειδή γρονθοκόπησε τον Πουλίδο στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια του ντέρμπι Ουέσκα-Σαραγόσα της περασμένης εβδομάδας. «12 αγώνες αποκλεισμός για επίθεση σε άλλον παίκτη», αναφέρει η πειθαρχική επιτροπή στην απόφασή της, στην οποία πρέπει να προστεθεί ένας ακόμη αγώνας για τις δύο κίτρινες κάρτες που έλαβε πριν από την επίθεση.

Επιπλέον, ο τερματοφύλακας της Ουέσκα, Ντάνι Χιμένες, τιμωρήθηκε με τέσσερις αγώνες αποκλεισμού για τη συμμετοχή του στο επεισόδιο μετά τη γροθιά του Αντράδα.

Ο τερματοφύλακας της Σαραγόσα, στις τελευταίες στιγμές του ντέρμπι, έχοντας ήδη λάβει κίτρινη κάρτα, πήγε να διαμαρτυρηθεί για μια απόφαση και κατέληξε να σπρώξει τον Πουλίδο.

Ο Ντάμασο Αρσεντιάνο του έδειξε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα, αποβάλλοντάς τον, και ο Αντράδα έχασε την ψυχραιμία του, τρέχοντας μπροστά και δίνοντας μια ​​γροθιά στον Πουλίδο, «προκαλώντας του αιμάτωμα στο αριστερό του ζυγωματικό», μια βασική λεπτομέρεια στην έκθεση του διαιτητή.

Ο Εστεμπάν Αντράδα ζήτησε δημόσια συγγνώμη την Κυριακή τόσο στη Ρεάλ Σαραγόσα όσο και στους οπαδούς της, καθώς και στον ίδιο τον Χόρχε Πουλίδο, για τη γροθιά που έριξε στις καθυστερήσεις. «Λυπάμαι πολύ», είπε, ενώ στη συνέχεια, χθες (28/4), ήρθε η ιδιωτική συγγνώμη. Ο τερματοφύλακας έστειλε ένα μήνυμα κειμένου στον αρχηγό της Ουέσκα για να ζητήσει συγγνώμη και να συμφιλιωθεί μετά από ένα περιστατικό που πέρασε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε όλο τον κόσμο.

Ο Ντι Μαρία στα 38 του συνεχίζει να σπάει ρεκόρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τετραετής αποκλεισμός στον Μούντρικ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυτό που πρέπει να «απαντηθεί»

ΑΕΛ

|

Category image

Ιστορική τιμωρία στον Αντράδα, 12+1 αγωνιστικές, για τη γροθιά στον Πουλίδο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Έφυγε δακρυσμένος από τη ρεβάνς ο Σταφυλίδης

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

To «επίτευγμα» του Θελάδες: Πήρε την Πάφος FC στο -5 και την... παρέδωσε στο -19

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στην αποστολή ο Πιέρος Σωτηρίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

LIVE: ΑΠΟΕΛ - Απόλλων 0-0

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Επιστροφή στο γρασίδι για την ποδοσφαιρική ομάδα της ΕΑΚ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Επίσημο: Άνοιξε η νότια για τους Ομονοιάτες, «πόλεμος» για άλλα 2450

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με αυτούς κοντράρει τον Απόλλωνα ο ΑΠΟΕΛ με… φόντο την ανατροπή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η ενδεκάδα του Λοσάδα για να κλείσει θέση στον τελικό

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Προσηλώνεται στην επόμενη μέρα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ευχάριστα νέα στο «στρατόπεδο» της Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ντομαγκόι Βίντα: Οι ηγέτες εντός και εκτός γηπέδων αξίζουν μία θέση σε κάθε ρόστερ!

Ελλάδα

|

Category image

