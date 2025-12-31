«Στο στόχαστρο της Ρέιντζερς ο Πενράις»

Νέο μεταγραφικό σενάριο από τη Σκωτία φέρνει στο προσκήνιο τον Τζέιμς Πενράις, συνδέοντάς τον αυτή τη φορά με τη Ρέιντζερς.

Όπως αναφέρει η Daily Record, οι «Τζερς» σκέφτονται να επανενεργοποιήσουν το ενδιαφέρον που είχαν δείξει το περασμένο καλοκαίρι για τον Σκωτσέζο αριστερό μπακ, πριν εκείνος καταλήξει στην ΑΕΚ.

Με τον Ντάνι Ρολ πλέον στον πάγκο της ομάδας του Άιμπροξ, το όνομα του Πενράις φέρεται να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των υποψήφιων λύσεων για το αριστερό άκρο της άμυνας ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με το σκωτσέζικο ρεπορτάζ, ο Ρολ έχει ζητήσει από τον τεχνικό διευθυντή Νταν Πέρντι να παρακολουθήσει στενά τις εμφανίσεις του παίκτη στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο 27χρονος μπακ αποκτήθηκε το καλοκαίρι από την ΑΕΚ και μετρά ήδη 24 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, χωρίς ωστόσο να έχει πάρει τη φανέλα βασικού σπίτι, καθώς μοιράζεται τη θέση με τον Πήλιο.

Το αν το ενδιαφέρον θα μετατραπεί σε προσέγγιση παραμένει ανοιχτό, ωστόσο το δημοσίευμα επιβεβαιώνει πως το όνομα του Πενράις βρίσκεται ξανά στο μεταγραφικό προσκήνιο των Σκωτσέζων και αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι.

