Αδάμος: «Και για την Παλαιστίνη θα λέμε, και για την Κύπρο θα λέμε»

Έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις προκάλεσε η παρέμβαση της Θύρας 9 στο χθεσινό φιλικό (6/8) της Ομόνοιας 29Μ, με πανό αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, το οποίο καλούσε σε τερματισμό της λιμοκτονίας στη Γάζα.

Η ενέργεια αυτή χειροκροτήθηκε από πολλούς, αλλά δεν έλειψαν και οι επικριτές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με κάποιους να μιλούν για «επιλεκτική ευαισθησία» και να ζητούν αντίστοιχες αναφορές στην Κύπρο και το Κυπριακό.

Η απάντηση ήρθε άμεσα και με αιχμηρό τόνο από τον Αδάμο Ευσταθίου, μέσα από μακροσκελή ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

Αναλυτικά:

«Βγάζει η ΘΥΡΑ 9 πανό στο χθεσινό φιλικό να σταματήσει η λιμοκτονία στη Γάζα και τρελαίνονται στα σχόλια στα διάφορα αθλητικά sites. Ένας όχλος ηλίθιων ξεκινά τα γνωστά, για την Κύπρο γιατί δεν λέτε, είμαστε σύμμαχοι με το Ισραήλ και άλλα τέτοια. Ρε αμοιβάδες που είδατε τρία βίντεο στο τικ τοκ και γίνατε ειδικοί για κάθε ζήτημα, αν πηγαίνατε δύο άρθρα πιο κάτω θα βλέπατε ότι ανέβηκε πανό και για την Κύπρο, για τους πέντε συλληφθέντες από το κατοχικό καθεστώς. Αλλά γραμμένη την έχετε την Κύπρο, η έννοια σας δεν είναι αν θα πούμε για την Κύπρο είναι να μην λέμε για την Παλαιστινή, είναι να σκάσουμε όλοι να υπάρχει μόνο η καλά πληρωμένη προπαγάνδα των Σιωνιστών φίλων σας.

Ρε γεωπολιτικοί αναλυτές της δεκάρας, που γίνατε ειδικοί πάνω στο Παλαιστινιακό επειδή είδατε δέκα reel με κάτι άκυρους να μιλούν στο Facebook. Αρνιέμαι καν να μπω στη διαδικασία να γράψω ποια θα έπρεπε να ήταν η θέση της Κύπρου στο Παλαιστινιακό για να διαφυλάξει τα συμφέροντα της. Αλλά ρε ξερόλες ακόμα και αν το αφήγημα σας είναι ότι πρέπει να είμαστε σύμμαχοι με το Ισραήλ, αυτό σημαίνει να κλείνουμε τα μάτια στη γενοκτονία, στο λιμό, στις χιλιάδες των νεκρών και ξεριζωμένων;

Τι συμμαχία είναι αυτή που όχι μόνο πρέπει να γίνουμε στρατηγικοί σύμμαχοι του Σιωνιστικού κράτους αλλά έχουμε και καθήκον να το υποστηρίζουμε ακόμα και όταν αφήνει να πεθάνουν χιλιάδες άνθρωποι από πείνα; Ανάθεμα τον που ανακάλυψε το ίντερνετ και βρηκατε χώρο να γράφετε τις πελλαρες που τόσα χρόνια λέγατε μες τους καφενέες και δεν σας έδινε κανένας σημασία. Ανάθεμα και εκείνο που ανακάλυψε τον αλγόριθμο και παλάβωσε ο κόσμος όλος, αφού του βγάζει μόνο κείμενα, φωτογραφίες και βίντεο από το αφήγημα που επέλεξε να πιστέψει δημιουργώντας ένα μάτσο φανατισμένους ημιμαθείς. Για να τελειώνουμε και για την Παλαιστίνη θα λέμε και για την Κύπρο θα λέμε και για τους Κούρδους θα λέμε και για τους Ζαπατίστας θα λέμε και για οποιοδήποτε άλλο Λαό αγωνίζεται για την λευτεριά του. Η αλληλεγγύη το όπλο των Λαών πόλεμο στο πόλεμο των ιμπεριαλιστών».