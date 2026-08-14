Άμεσα… κατασκοπεία της Σεντ Τρούιντεν από Μπεργκ

Αφού πέρασε το εμπόδιο της Λίνκολν στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, η Ομόνοια προσηλώνεται στις διπλές αναμετρήσεις με τη Σεντ Τρούιντεν για τα πλέι οφ.

Η Βελγική ομάδα μπαίνει από αυτή τη φάση και άρα δεν έχει... εικόνα η Ομόνοια μέσω Ευρώπης. Έχει όμως μέσω του πρωταθλήματος αφού από την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησε η δράση.

Έφερε 1-1 με τη Λόμελ εντός έδρας και απόψε (21:45), δίνει εκτός έδρας αγώνα με αντίπαλο τη Σερκλ Μπριζ. Kαι είναι μία ευκαιρία να κάνει άμεσα... κατασκοπεία ο Χένινγκ Μπεργκ, ενόψει του πρώτου αγώνα με τη Σεντ Τρούιντεν που θα γίνει την Πέμπτη (20/07) στο Βέλγιο.