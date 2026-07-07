Από την Ευρώπη του Παπαδόπουλου... στο πρωτάθλημα με «νόημα» του Βρύζα

Τόσο ο Νίκος Παπαδόπουλος όσο και ο Ζήσης Βρύζας μίλησαν για τους στόχους που θα έχει ο ΑΠΟΕΛ στο νέο πρωτάθλημα, με τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας να… μιλάει πλαγίως ακόμη και για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Αρχικά, ο Νίκος Παπαδόπουλος τόνισε: «Γνωρίζω το μέγεθος της ομάδας. Έχω δει το μεγαλείο της από κοντά. Ο πρώτος στόχος είναι να κάνουμε μια ομάδα με ταυτότητα, με ένα συγκεκριμένο στιλ παιχνιδιού, επιθετικό ποδόσφαιρο, να φτιάξουμε τα αποδυτήρια και να είμαστε ένα καλό γκρουπ και να πετύχουμε τους στόχους της ομάδας. Το ΑΠΟΕΛ έχει τεράστιο μέγεθος, πρέπει να επιστρέψει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις».

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήρε ο Ζήσης Βρύζας: «Ευρώπη βγαίνουν τέσσερις ομάδες από το πρωτάθλημα και άλλη μία από το Κύπελλο. Θέσεις δηλαδή δίνουν η τέταρτη, η τρίτη, η δεύτερη και η πρώτη θέση».