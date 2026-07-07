ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φωτίου: «Ήταν πολύ εύκολη απόφαση για Βρύζα - Στην κατάλληλη ηλικία για να κάνει το επόμενο βήμα ο Νίκος Παπαδόπουλος»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Φωτίου: «Ήταν πολύ εύκολη απόφαση για Βρύζα - Στην κατάλληλη ηλικία για να κάνει το επόμενο βήμα ο Νίκος Παπαδόπουλος»

Σημαντική χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα για τον ΑΠΟΕΛ ο Χάρης Φωτίου.

Ο ΑΠΟΕΛ παρουσιάζει σε συνέντευξη Τύπου τους Νίκο Παπαδόπουλο και Ζήση Βρύζα, με τον πρόεδρο των γαλαζοκιτιτρίνων  Χάρη Φωτίου στην αρχική του τοποθέτηση να χαρακτηρίζει αμφότερους σημαντικούς ανθρώπους.

«Σημαντική μέρα για το ΑΠΟΕΛ η σημερινη. Έχω δύο πολύ σημαντικούς ανθρώπους δίπλα μου.

Ήταν πολύ εύκολη η απόφαση για Βρύζα. Το τρέξαμε αμέσως χωρίς δεύτερη σκέψη. Μαζί του, ήδη είναι κάτι που βιώνουμε, ξεκινήσαμε να βλέπουμε τους καρπούς. Θα έχει την αμέριστη συμπαράσταση, να του δώσουμε όσα χρειάζεται για να κυνηγήσει, η μεγαλύτερη ομάδα στην Κύπρο, τους στόχους της. Να είναι σίγουρος ο κόσμος ότι πάμε καλά και θα βγάλουμε ότι καλύτερο μπορούμε», είπε για τον Βρύζα.

Όσον αφορά τον Νίκο Παπαδόπουλο, είπε: «Ο Νικόλας Παπαδόπουλος έχει αποδείξει τον εαυτόν του. Είναι σε κατάλληλη ηλικία για να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Η συγκεκριμένη διοίκηση έχει υπομονή. Ο προπονητής, ο Βρύζας και οι ποδοσφαιριστές θα στηριχθούν με όλες μας τις δυνάμεις»

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Υποβλήθηκε σε επέμβαση ο Τσάλοφ

Ελλάδα

|

Category image

Ο Μέσι πλάνταξε στο κλάμα για την πρόκριση της Αργεντινής!

World Cup 2026

|

Category image

Ασύλληπτη ανατροπή από την Αργεντινή, «ξέρανε» την Αίγυπτο και έφυγε για τους «8»

World Cup 2026

|

Category image

Ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ στο φιλικό η ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Προβάρει τα πράσινα ο Νεγκό

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ο Μέσι αστόχησε σε ακόμη ένα πέναλτι και πλέον μετρά 2/2 χαμένα

World Cup 2026

|

Category image

Έρευνα για ρατσιστικά σχόλια κατά του Eμπαπέ

World Cup 2026

|

Category image

Έκλεισε Σιέλη για τα επόμενα δύο χρόνια ο ΟΦΗ

Ελλάδα

|

Category image

Ο Σιήκκης «υπέγραψε» το δεύτερο θετικό νικηφόρο τεστ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Λήξη συναγερμού με Τάνκοβιτς, μπήκε σε φουλ ρυθμούς!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ευρωλίγκα: Με 24 ομάδες από τη σεζόν 2027/28

EUROLEAGUE

|

Category image

Ρήξη πρόσθιου χιαστού ο Ονάνα, θα επιστρέψει στα μέσα του 2027

World Cup 2026

|

Category image

Η μεγάλη επιστροφή είναι γεγονός - Και ο Διαμαντίδης στον Παναθηναϊκό!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Απρόοπτο με Μπράουν στον Απόλλωνα, εκτός κι άλλοι δύο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ορίστηκε η παρουσίαση του ποδοσφαιρικού τμήματος της Ανόρθωσης

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη