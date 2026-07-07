Φωτίου: «Ήταν πολύ εύκολη απόφαση για Βρύζα - Στην κατάλληλη ηλικία για να κάνει το επόμενο βήμα ο Νίκος Παπαδόπουλος»

Ο ΑΠΟΕΛ παρουσιάζει σε συνέντευξη Τύπου τους Νίκο Παπαδόπουλο και Ζήση Βρύζα, με τον πρόεδρο των γαλαζοκιτιτρίνων Χάρη Φωτίου στην αρχική του τοποθέτηση να χαρακτηρίζει αμφότερους σημαντικούς ανθρώπους.

«Σημαντική μέρα για το ΑΠΟΕΛ η σημερινη. Έχω δύο πολύ σημαντικούς ανθρώπους δίπλα μου.

Ήταν πολύ εύκολη η απόφαση για Βρύζα. Το τρέξαμε αμέσως χωρίς δεύτερη σκέψη. Μαζί του, ήδη είναι κάτι που βιώνουμε, ξεκινήσαμε να βλέπουμε τους καρπούς. Θα έχει την αμέριστη συμπαράσταση, να του δώσουμε όσα χρειάζεται για να κυνηγήσει, η μεγαλύτερη ομάδα στην Κύπρο, τους στόχους της. Να είναι σίγουρος ο κόσμος ότι πάμε καλά και θα βγάλουμε ότι καλύτερο μπορούμε», είπε για τον Βρύζα.

Όσον αφορά τον Νίκο Παπαδόπουλο, είπε: «Ο Νικόλας Παπαδόπουλος έχει αποδείξει τον εαυτόν του. Είναι σε κατάλληλη ηλικία για να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Η συγκεκριμένη διοίκηση έχει υπομονή. Ο προπονητής, ο Βρύζας και οι ποδοσφαιριστές θα στηριχθούν με όλες μας τις δυνάμεις»