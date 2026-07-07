Τι είπε ο Ζήσης Βρύζας για Λαΐφη και Μαντσίνι

Στο πλαίσιο της παρουσίασης του από τη διοίκηση του ΑΠΟΕΛ ο Ζήσης Βρύζας χασρακτήρισε εύκολη την απόφασή του να έρθει στους γαλαζοκίτρινους, επιβεβαιώνοντας τα λεγόμενα του προέδρου Χάρη Φωτίου!

«Δεν ήταν δύσκολη απόφαση. Είμαστε σε διαδικασία της οργάνωσης. Σαν πρώτο βήμα ήταν η πρόσληψη του προπονητή. Βρίσκεται σε ένα σημείο που είναι ανοδικός.

Οι ανανεώσεις των Λαΐφη, Μαντσίνι και των τριών παιδιών που ήρθαν υπηρετούν τις αξίες όπως τις έχουμε στο μυαλό. Ο τρόπος λειτουργίας της ομάδας είναι πολύ σημαντικός και εκεί δίνουμε βάρος».