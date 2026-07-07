Παπαδόπουλος: «Mεγαλύτερη ομάδα της Κύπρου ο ΑΠΟΕΛ»

Χαρούμενος που επέστρεψε στην Κύπρο για χάρη του ΑΠΟΕΛ παρουσιάστηκε ο Νίκος Παπαδόπουλος στην παρουσίασή του από τη διοίκηση των γαλαζοκιτρίνων.

«Χαίρομαι που επέστρεψα μετά από χρόνια στην Κύπρο. Η μεγαλύτερη χαρά μου ότι ήρθα στη μεγαλύτερη ομάδα της Κυπρου. Όταν ακούς ΑΠΟΕΛ δύσκολα μπορείς να πεις όχι. Πείστηκα ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε τη φετινή σεζόν. Σε μια σημαντική χρονιά, στα 100 χρόνια. Με το ποδόσφαιρο που θα παίξει η ομάδα να είμαι και εγώ μέρος αυτής της χρονιάς.

Έχω πίστη και πεποίθηση ότι θα πετύχουμε».