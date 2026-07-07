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Με αυτό τον σχηματισμό θα βλέπουν οι ΑΠΟΕΛίστες την ομάδα τους!

ΓΗΠΕΔΟ

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Με αυτό τον σχηματισμό θα βλέπουν οι ΑΠΟΕΛίστες την ομάδα τους!

Ο Νίκος Παπαδόπουλος αναφέριθηκε στην τακτική προσέγγιση που θα ακολουθήσει στον ΑΠΟΕΛ.

Ο ελλαδίτης προπονητής Νίκος Παπαδόπουλος, κατά την παρουσίαση του από τη διοίκηση του ΑΠΟΕΛ, αναφέρθηκε και στον σχηματισμό που θα παρατάσσει την ομάδα του. Είπε συγκεκριμένα:

«Είναι το 4-3-3 ή το 3-4-2-1. Πάντα με επιθετική φιλοσοφία! Το στιλ του παιχνιδιού είναι το παιχνίδι της κυριαρχίας, το παιχνίδι που να έχεις την μπάλα. Όταν δεν έχεις την μπάλα να ξέρεις τι να κάνεις. Αυτός είναι ο στόχος μου. Να μπαίνουν στο γήπεδο παίκτες που να παλεύουν για το αποτέλεσμα. Παίκτες που να μην θέλουν να χάνουν ούτε στην προπόνηση. Αυτό θέλουμε να περάσουμε».

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

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