Γιαννακόπουλος: «Σίγουρο ένα μπαμ σήμερα-Μπορεί και τρία και τέσσερα!»

Με τον συνήθη του τρόπο, μέσω Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προανήγγειλε σε story εξελίξεις στον Παναθηναϊκό.

«Ένα μπαμ θα έχουμε σήμερα. Σίγουρα! Μπορεί να έχουμε και ένα δεύτερο. Παίζει να έχουμε και τρίτο και για κερασάκι παίζει να έχουμε και τέταρτο. Δηλαδή… και μπαμ και μπουμ. Άντε να δούμε. Πάμε για το 4/4», ανέφερε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ.

Σημειώνεται πως μέσα στη μέρα αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά η μετακίνηση του Μπράνκου Μπάντιο, ενώ οι «πράσινοι» είναι πολύ κοντά και στον Ίζακ Μπόνγκα, καθώς δεν προέκυψε κάποια ομάδα από το ΝΒΑ τις τελευταίες ώρες για τον Γερμανό φόργουορντ.

Υπενθυμίζεται πως ο Παναθηναϊκός αναζητεί ακόμη έναν πλέι μέικερ, καθώς και έναν σέντερ με καλό μακρινό σουτ.