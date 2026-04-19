ΦΩΤΟΣ: Ένα πάρτι αλλιώτικο

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Τις πιο κάτω σκηνές, τις είδαμε σε αρκετά παιχνίδια φέτος της Ομόνοιας

Οι παίκτες του Χένινγκ Μπεργκ κατευθύνονται προς το πέταλο των οπαδών τους μετά από μία μεγάλη νίκη για να αποθεώσουν και να αποθεωθούν από τον κόσμο. 

Το ίδιο συνέβη και μετά το τέλος του αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ. Η Ομόνοια κερδίζει για πρώτη φορά φέτος τον «αιώνιο» αντίπαλο σ΄ένα παιχνίδι το οποίο «τέλειωσε» πριν καν αρχίσει μετά από το «εκρηκτικό» ξεκίνημα του τριφυλλιού. 

Το πάρτι όμως στο πέταλο ήταν αλλιώτικο. Ήταν πιο έντονο, είχε περισσότερο πάθος και ένταση. Και από τις δύο πλευρές. Η Ομόνοια κέρδισε τον ΑΠΟΕΛ και παρόλο που μαθηματικά δεν είναι, ΕΙΝΑΙ πλέον πρωταθλήτρια. Η διαφορά των 13 βαθμών είναι αδύνατο να καλυφθεί. Οι πράσινοι δεν έδειξαν σημάδια αυτοχειρίας σε κανένα σημείο της φετινής περιόδου. Αντίθετα, αγωνιστική με αγωνιστική, απ΄΄όταν ανέβηκαν στην πρώτη θέση, δείχνουν πως είναι η καλύτερη, η ποιοτικότερη ομάδα. 

Το γεγονός ότι άπαντες (ειδικά οι αντιπάλοι) αναγνωρίζουν πως δίκαια κατακτά το πρωτάθλημα, είναι κάτι που δημιούργησε με την εικόνα της η Ομόνοια. Και είναι αλήθεια, είναι δίκαια πρωταθλήτρια...





















 

