Μία νίκη, διαφορετική...

Πιο κοντά από ποτέ είναι η Ομόνοια στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έκανε σημαντικές νίκες φέτος, όπως οι τρεις επί της Πάφου, το σπουδαίο διπλό επί του Άρη, αλλά και η εντός έδρας επικράτηση επί της ΑΕΚ. Αυτή όμως επί της Λαρνακιώτικης ομάδας στην «Αρένα» χαρακτηρίζεται ως η πιο σημαντική, εφτά στροφές πριν το τέλος του μαραθωνίου. Απέκτησε τέτοια διαφορά από τη 2η και 3η θέση, που για να μην κόψει το νήμα πρώτη, θα πρέπει να μην... κατεβαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Είναι στο +10 και στο +11, που στην ουσία είναι +12 αφού έχει πάρει τις ισοβαθμίες με τους κιτρινοπράσινους.

Δεν ήταν εκθαμβωτική απέναντι στους Λαρνακείς η Ομόνοια, όμως η ουσία είναι αυτή που μετρά. Η ποιότητά της ξεχειλίζει και φάνηκε σε κάποιες στιγμές του ντέρμπι. Όπως ο τρόπος που σκόραρε ο Μαέ, δεχόμενος δύο εξαιρετικές ασίστ από Παναγιώτη Ανδρέου και Τάνκοβιτς. Ο Μαροκινός φορ με τα 19 γκολ, δικαιώνει όλους όσους «πολέμησαν», για να τον πάρουν στο «Ηλίας Πούλλος». Σίγουρα, δεν ήταν ο μόνος πρωταγωνιστής για να έρθει το σπουδαίο διπλό. Αρκετό... λιθαράκι έβαλε ο Χαράλαμπος Κυριακίδης με εξαιρετικές επεμβάσεις στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και ο Νικόλας Παναγιώτου. Η περισσότερη αναφορά γίνεται για το γκολ που απέτρεψε πάνω στη γραμμή, αλλά η όλη του παρουσία ήταν αψεγάδιαστη.

Στο ορίζοντα το «αιώνιο»

Η νέα αγωνιστική υποχρέωση δεν είναι μακριά αφού το Σάββατο η Ομόνοια θα φιλοξενήσει τον ΑΠΟΕΛ. Και με νέα νίκη, θα κάνει ακόμη ένα… άλμα για τον τίτλο. Στη χειρότερη περίπτωση θα κρατήσει τις διαφορές. Είναι μία ιδιαίτερη αναμέτρηση στην οποία η ομάδα του Μπεργκ ελπίζει, πως για πρώτη φορά φέτος θα κερδίσει τον «αιώνιο» αντίπαλο. Μετρά μία ισοπαλία (2-2) και μία ήττα (1-0) και είναι βαθμοί που χάθηκαν στο φινάλε των δύο αυτών αναμετρήσεων. Ο Χένινγκ Μπεργκ δεν έχει ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα, πέραν των γνωστών. Δηλαδή αυτά των Φαμπιάνο, Ουζόχο και Μαγιαμπέλα. Ο τελευταίος ανεβάζει συνεχώς ρυθμούς και δεν αποκλείεται είτε το Σάββατο, είτε στο επόμενο με τον Απόλλωνα, να συμπεριληφθεί στην αποστολή.

Η χαρά φέρνει προσέλευση

Η μέρα και η ώρα πάντως βολεύουν για μεγάλη προσέλευση. Στο παιχνίδι του α΄γύρου είχαν διατεθεί 14.181 εισιτήρια, αριθμός που ίσως ξεπεραστεί, εφόσον φυσικά το επιτρέψουν και οι καιρικές συνθήκες. Η χαρά στο πράσινο στρατόπεδο είναι τόσο μεγάλη, που αυτό φέρνει προσέλευση και ειδικά σε ένα ματς κόντρα στον ΑΠΟΕΛ, με τις ιδιαιτερότητες που το συνοδεύουν.