Μπεργκ - Κακουλλής: Μία σχέση αγάπης

Ήταν επιθυμία και των δύο. Και όταν θέλον και οι δύο, τότε τα πράγματα γίνονται πολύ πιο εύκολα.

Ο Κακουλλής επέστρεψε στην Ομόνοια και τίθεται ξανά στην διάθεση του Χένινγκ Μπεργκ.

Είναι γνωστό πως υπάρχει μεγάλη αλληλοεκτίμηση ανάμεσα στους δύο. Ο Νορβηγός τον εμπιστεύτηκε πριν χρόνια, ο διεθνής Κύπριος ανταποκρίθηκε στο 100% και πλέον πιο ώριμος από ποτέ, επιστρέφει στην ομάδα όπου μεγάλωσε.

Προφανώς ο Κακουλλής δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής. Ξέρει πολύ καλά την Ομόνοια και τον προπονητή του. Γνωρίζει ακριβώς τι θέλει ο Μπεργκ από τον ίδιο και επίσης πως μπορεί να ανταποκριθεί. Διότι πολύ απλά, το έκανε και πριν.