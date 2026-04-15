Θέλει να πάρει το… αίμα της πίσω -και- κόντρα στον ΑΠΟΕΛ

Με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία πάει στο ντέρμπι «αιωνίων» η Ομόνοια.

Οι πράσινοι έχουν τρεις μέρες ώστε να προετοιμαστούν για το επόμενο παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ (18/04) του οποίου… κάτι του χρωστάει. Το «τριφύλλι» στις δύο προηγούμενες αναμετρήσεις με τους γαλαζοκίτρινους δεν κατάφερε να πάρει νίκη, παρά μόνο ένα βαθμό από τους έξι που διεκδικούσε. Εν ολίγοις, ο Απόλλωνας και ο ΑΠΟΕΛ είναι οι μοναδικές ομάδες που δεν κέρδισε η ομάδα της πρωτεύουσας.

Στον πρώτο γύρο, αν και προηγήθηκε 2-0, είδε τον ΑΠΟΕΛ να επανέρχεται και να διαμορφώνει το 2-2, ενώ στον δεύτερο γύρο, ο Ολαγίνγκα διαμόρφωσε το τελικό 1-0. Τώρα, η Ομόνοια θέλει να ανατρέψει το μίνι αρνητικό σερί της τρέχουσας σεζόν, ώστε να παραμείνει σε θέση ισχύος, όσον αφορά στη μάχη του τίτλου. Με το +10, το πρωτάθλημα χάνεται μόνο με… αυτοκτονία και οι πράσινοι δεν έχουν τέτοιες τάσεις.

Αντίθετα, ψες στην «Αρένα» έκαναν άλλο ένα αποφασιστικό βήμα και έτσι ψάχνουν ανάλογη συνέχεια. Το γεγονός πως ο ΑΠΟΕΛ… παραπαίει δεν παρασύρει κανέναν στο «Ηλίας Πούλλος». Εξάλλου το δείγμα των προηγούμενων δύο αναμετρήσεων, είναι αρκετό για να επιστήσει τη προσοχή όλων στην Ομόνοια.

Ο κόσμος των πρασίνων αναμένεται πως θα δώσει βροντερό παρών, ενώ οι πιο… αισιόδοξοι κάνουν λόγο για sold out! Όσον αφορά στο αγωνιστικό, Ουζόχο και Φαμπιάνο παραμένουν εκτός, ενώ ο Μαγιαμπέλα ανεβάζει στροφές και δεν αποκλείεται να βρεθεί στην αποστολή.