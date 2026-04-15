Στην άμυνα… λιοντάρια!

Βραδιά ονειρική ήταν η ψεσινή για την Ομόνοια που συνεχίζει το… βιολί της. Οι πράσινοι πήραν τη νίκη επί της ΑΕΚ (2-0), κατάφεραν να αυξήσουν τη διαφορά από τους διώκτες τους με αποτέλεσμα να βλέπουν το 22ο να πλησιάζει! Το «τριφύλλι» ήταν αποτελεσματικό με τον συνήθη ύποπτο.

Ο Ράιαν Μαέ δεν χρειάστηκε πάνω από δύο ευκαιρίες για να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα. Η χημεία που ανέπτυξε με τους συμπαίκτες του είναι εντυπωσιακή. Ο Αντρέου με… τηλεκατευθυνόμενη μακρινή σέντρα τον έβγαλε τετ-α-τετ με τον Αλομέροβιτς, ενώ οι Σεμέδο-Τάνκοβιτς «έκρυψαν» τη μπάλα στο δεύτερο, με τον τελευταίο να δίνει στον Μαέ όταν ήταν ήδη εντελώς ανενόχλητος.

Χύθηκε αρκετό μελάνι για την τεράστια συνεισφορά του Μαέ στην τρέχουσα σεζόν. Γι’ αυτό και θα… μοιραστεί την προσοχή με δύο συμπαίκτες του που ήταν επίσης καθοριστικοί. Ο λόγος για τους Κυριακίδη και Παναγιώτου. Στο πρώτο μέρος, ο δεύτερος πραγματοποίησε τρεις εντυπωσιακές επεμβάσεις, ενώ στο δεύτερο, ο Κύπριος αμυντικός έδιωξε στη γραμμή και διατήρησε το μηδέν.

Ο 27χρονος κίπερ πήρε τον… αέρα της ΑΕΚ καθώς είναι η δεύτερη φορά που την αντιμετωπίζει στην τρέχουσα σεζόν. Ο Κυριακίδης κλήθηκε και στο νοκ άουτ παιχνίδι του κυπέλλου, όταν η ομάδα του πήρε τη νίκη με 2-1 και προκρίθηκε. Και σε αυτό το παιχνίδι, κατέγραψε δύο σπουδαίες ευκαιρίες. Γενικότερα, ο Κύπριος βγάζει αυτοπεποίθηση και σιγουριά στις εξόδους του, στοιχείο το οποίο εμπνέει εμπιστοσύνη.

Η άμυνα της Ομόνοιας δοκιμάστηκε πολύ στο ψεσινό παιχνίδι. Όμως όλη η ομάδα, αμύνθηκε με αποτελεσματικό τρόπο, η συγκέντρωση δεν τους εγκατέλειψε και έτσι κράτησαν το μηδέν παθητικό. Ντιουνκού, Μπάλκοβετς και Κουλιμπαλί επίσης στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και έτσι ο ένας έδινε… δύναμη στον άλλο για να φύγει το «τριφύλλι» αλώβητο από τη Λάρνακα.