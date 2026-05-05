Ράιαν Μαέ: Ένας «killer» με… πρόσωπο παιδιού και το ποδόσφαιρο στην πιο απλή του μορφή!

Δεν είναι μόνο τα 23 γκολ που πέτυχε. Ούτε η τέχνη του να μυρίζεται το γκολ, ούτε η οξυδέρκειά του στις ασίστ και η άρτια τεχνική του κατάρτιση.

Είναι η άνεσή του, η απλότητα στο παιχνίδι του.

Ο Ράιαν Μαέ μάς θυμίζει κάποιες στιγμές πόσο απλό είναι τελικά το ποδόσφαιρο: Τρέχει όσο πρέπει, πασάρει όταν πρέπει, ματώνει τα αντίπαλα δίχτυα όταν πρέπει.

Και όλα τα κάνει με μεγάλη ευχαρίστηση. Είναι λες και αγωνίζεται σαν… μικρό παιδί στη γειτονιά του και χαίρεται την κάθε στιγμή.

Για τον Μαέ φέτος, η πίεση του πρωταθλητισμού ήταν απλώς μια ευκαιρία για να απολαύσει το παιχνίδι! Αυτό βλέπαμε σε πολλoύς αγώνες. Ένα σπάνιο πακέτο κλάσης και ηρεμίας που δύσκολα συναντάς στα γήπεδα!

Α.Σ.