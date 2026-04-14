Οι εκλεκτοί της Ομόνοιας για το νέο βήμα... τίτλου

Έτοιμη για άλλο ένα τρίποντο η Ομόνοια.

Η ομάδα της πρωτεύουσας κοντράρεται στις 19:00 με την ΑΕΚ στην «Αρένα» και ο Χένινγκ Μπεργκ παρέταξε τους πιο κάτω ποδοσφαιριστές με στόχο το τρίποντο που θα τους εκτοξεύσει στο +11!

Υπενθυμίζουμε πως εκτός επιλογών είναι οι Φαμπιάνο, Μαγιαμπέλα και Ουζόχο.

Η ενδεκάδα της Ομόνοιας: Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Μπάλκοβετς, Μάριτς, Αντρέου, Εβάντρο, Σεμέδο, Τάνκοβιτς, Μαέ.