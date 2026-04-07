Χωρίς… ανάσα η Μεγάλη Εβδομάδα στην Ομόνοια με την προσοχή στους παροπλισμένους

Παρά το γεγονός πως διανύουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, στην Ομόνοια ακολουθούν τη δική τους… κανονικότητα.

Οι πράσινοι είδαν τις διαφορές από τους διώκτες τους να αυξάνονται με το πέρας της 2ης αγωνιστικής και άπαντες γνωρίζουν πως ο τίτλος πλησιάζει στην ομάδα της πρωτεύουσας. Βέβαια, τίποτα δεν έχει τελειώσει και μαθηματικά, γι’ αυτό και στόχος όλων στο «τριφύλλι» είναι να… τελειώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται με την υπόθεση τίτλου.

Οι προπονήσεις στο «Ηλίας Πούλλος», συνεχίζονται χωρίς… ανάσα. Ο Νορβηγός θα παραχωρήσει ρεπό μόνο τη Μεγάλη Πέμπτη, καθώς έπειτα η προετοιμασία για το ντέρμπι με την ΑΕΚ (14/04) θα μπει στην τελική ευθεία. Δεν υπολογίζονται οι Φαμπιάνο και Μαγιαμπέλα. Θα αξιολογείται η κατάσταση του Ουζόχο με τις πιθανότητες να μην είναι υπέρ του. Πιο έτοιμοι οι Μασούρας, Γιόβετιτς, Χρίστου και Οντουμπάντζο.