Θα περίμενε κανείς πολύ καλύτερη αντίδραση από την Ομόνοια στο παιχνίδι με τον Άρη όταν το σκορ ήταν στο 0-2.

Η αλήθεια είναι πως δεν μας έχει συνηθίσει φέτος η ομάδα του Μπεργκ να είναι με τέτοια σκορ μπροστά και στο τέλος να μην κερδίζει.

Σε κάθε περίπτωση, η Ομόνοια παραμένει πρώτη ανεξάρτητα με το τι θα συμβεί στα άλλα παιχνίδια του πρώτου γκρουπ, παρόλα αυτά κάποια πράγματα που έγινα στο «Άλφαμέγα» για να γίνει το 0-2, 2-2, δεν θα θέλει να τα ξαναδεί ο Νορβηγός.