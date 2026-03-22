ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεν το τέλειωσε και την πλήρωσε

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έχασε δύο πολύτιμους βαθμούς για τη συνέχεια

Η Ομόνοια άφησε δύο πολύτιμους βαθμούς στο «Αλφαμέγα Stadium» απέναντι στον Άρη, σε ένα παιχνίδι που φάνηκε να έχει τον πλήρη έλεγχο για ένα ημίχρονο, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε αφού το 0-2 του πρώτου ημιχρόνου, έγινε στο τέλος 2-2.

Το σύνολο του Χένινγκ Μπεργκ μπήκε δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό του από νωρίς, βρίσκοντας δύο γκολ που του έδωσαν ξεκάθαρο προβάδισμα μέχρι την ανάπαυλα. Η εικόνα της ομάδας στο πρώτο μέρος έδειχνε συγκέντρωση, σωστή τακτική προσέγγιση και αποτελεσματικότητα, στοιχεία που δημιουργούσαν την αίσθηση πως η νίκη ήταν θέμα διαχείρισης.

Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα άλλαξε δραματικά. Ο Άρης ανέβασε την πίεσή του, εκμεταλλεύτηκε τα κενά και κατάφερε να επιστρέψει στο παιχνίδι. Καθοριστική αποδείχθηκε η φάση της ισοφάρισης, όπου ο Φράνσις Ουζόχο δέχθηκε ένα γκολ που θα μπορούσε να αποφευχθεί. 

Παράλληλα, δεν μπορεί να αγνοηθεί και η αντίδραση από τον πάγκο, που στην ουσία, δεν υπήρξε. Ο Νορβηγός άργησε να προχωρήσει σε αλλαγές (Γιόβετιτς και Χατζηγιοβάνης μπήκαν στο 77' και 84' αντίστοιχα), ενώ όταν αυτές έγιναν, δεν κατάφεραν να αλλάξουν τη ροή του αγώνα ή να δώσουν την απαιτούμενη ώθηση. Η διαχείριση του παιχνιδιού, ειδικά μετά τη μείωση του σκορ, εγείρει ερωτήματα, καθώς η Ομόνοια έδειξε να χάνει τον έλεγχο χωρίς ουσιαστική αντίδραση.

Το τελικό αποτέλεσμα αφήνει πικρή γεύση για την ομάδα της Λευκωσίας, που έχασε μια σημαντική ευκαιρία να πάρει τρεις βαθμούς σε μια κρίσιμη καμπή της σεζόν. Σε ένα πρωτάθλημα όπου κάθε λεπτομέρεια μετρά, τέτοια αποτελέσματα μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικά.

Η συνέχεια απαιτεί άμεση αντίδραση, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο. Η Ομόνοια καλείται να βελτιώσει τη διαχείριση των αγώνων, να περιορίσει τα ατομικά λάθη και να βρει τις λύσεις, ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα αδράνειας που κοστίζουν βαθμούς.

Α. Π. 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Κερδισμένη μόνο η ΑΕΚ!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Έκτος ο Τεντόγλου στον τελικό του μήκους

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την προεδρία της Πάφος FC o Ρομάν Ντουμπόφ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Οριστικό τέλος με Κωστή στον Ολυμπιακό

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Γιούχα στο «Γ.Καραϊσκάκης»!

Ελλάδα

|

Category image

«Τώρα θα έχουμε χρόνο να ξεκουραστούμε, να αποσυνδεθούμε»

ΑΕΚ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η νίκη της ΑΕΚ κόντρα στον ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γκαρσία: «Αφού φέρνουμε ξένους διαιτητές, να φέρνουμε και ξένους επόπτες»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Ξέρανε» τον ΠΑΟΚ με ανατροπή ο Βόλος!

Ελλάδα

|

Category image

Βαθμολογία Σούπερ Λίγκας: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, στο 5-8 ΟΦΗ, Βόλος και Άρης

Ελλάδα

|

Category image

Διπλό του Παναθηναϊκού στην Τρίπολη

Ελλάδα

|

Category image

Με τριάρα απ΄το 26΄, ξανά στην κορυφή η ΑΕΚ!

Ελλάδα

|

Category image

Μπλόκο της Λάρισας στον Ολυμπιακό μέσα στο Φάληρο!

Ελλάδα

|

Category image

Η ΑΕΚ κέρδισε τον ΑΠΟΕΛ, προσπέρασε τον Απόλλωνα και πλησίασε την Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Τότεναμ παίζει... όλη τη σεζόν σε επτά ματς, έχοντας τέσσερις αποστολές με ομάδες της δεκάδας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη