Δεν το τέλειωσε και την πλήρωσε

Η Ομόνοια άφησε δύο πολύτιμους βαθμούς στο «Αλφαμέγα Stadium» απέναντι στον Άρη, σε ένα παιχνίδι που φάνηκε να έχει τον πλήρη έλεγχο για ένα ημίχρονο, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε αφού το 0-2 του πρώτου ημιχρόνου, έγινε στο τέλος 2-2.

Το σύνολο του Χένινγκ Μπεργκ μπήκε δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό του από νωρίς, βρίσκοντας δύο γκολ που του έδωσαν ξεκάθαρο προβάδισμα μέχρι την ανάπαυλα. Η εικόνα της ομάδας στο πρώτο μέρος έδειχνε συγκέντρωση, σωστή τακτική προσέγγιση και αποτελεσματικότητα, στοιχεία που δημιουργούσαν την αίσθηση πως η νίκη ήταν θέμα διαχείρισης.

Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα άλλαξε δραματικά. Ο Άρης ανέβασε την πίεσή του, εκμεταλλεύτηκε τα κενά και κατάφερε να επιστρέψει στο παιχνίδι. Καθοριστική αποδείχθηκε η φάση της ισοφάρισης, όπου ο Φράνσις Ουζόχο δέχθηκε ένα γκολ που θα μπορούσε να αποφευχθεί.

Παράλληλα, δεν μπορεί να αγνοηθεί και η αντίδραση από τον πάγκο, που στην ουσία, δεν υπήρξε. Ο Νορβηγός άργησε να προχωρήσει σε αλλαγές (Γιόβετιτς και Χατζηγιοβάνης μπήκαν στο 77' και 84' αντίστοιχα), ενώ όταν αυτές έγιναν, δεν κατάφεραν να αλλάξουν τη ροή του αγώνα ή να δώσουν την απαιτούμενη ώθηση. Η διαχείριση του παιχνιδιού, ειδικά μετά τη μείωση του σκορ, εγείρει ερωτήματα, καθώς η Ομόνοια έδειξε να χάνει τον έλεγχο χωρίς ουσιαστική αντίδραση.

Το τελικό αποτέλεσμα αφήνει πικρή γεύση για την ομάδα της Λευκωσίας, που έχασε μια σημαντική ευκαιρία να πάρει τρεις βαθμούς σε μια κρίσιμη καμπή της σεζόν. Σε ένα πρωτάθλημα όπου κάθε λεπτομέρεια μετρά, τέτοια αποτελέσματα μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικά.

Η συνέχεια απαιτεί άμεση αντίδραση, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο. Η Ομόνοια καλείται να βελτιώσει τη διαχείριση των αγώνων, να περιορίσει τα ατομικά λάθη και να βρει τις λύσεις, ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα αδράνειας που κοστίζουν βαθμούς.

Α. Π.