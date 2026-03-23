Πήρε τη ντερμπάρα της Μαδρίτης με σούπερ Βίνι η Ρεάλ και τη… χάλασε στην Μπαρτσελόνα!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Βασίλισσα της Μαδρίτης η Ρεάλ. Με τον Βινίσιους ήρωα, η ομάδα του Αρμπελόα επικράτησε 3-2 της Ατλέτικο και παρέμεινε στο… κυνήγι της πρωτοπόρου Μπαρτσελόνα.
Αφεντικό της Μαδρίτης, παραμένοντας διεκδικήτρια του τίτλου η Ρεάλ! Οι «μερένγκες» επικράτησαν 3-2 της Ατλέτικο έπειτα από τρομερή ματσάρα στο «Μπερναμπέου» και παρέμειναν στο κυνήγι της Μπαρτσελόνα (που το απόγευμα λύγισε τη Βαγιεκάνο), έχοντας απόσταση τεσσάρων βαθμών.
Ο Βινίσιους «κουβάλησε» την ομάδα του Αρμπελόα με τα δύο του γκολ απέναντι στην σκληροτράχηλη Ατλέτικο και τη… χάλασε στους Καταλανούς.
Η Ρεάλ Μαδρίτης παρουσιάστηκε άτσαλη στα τελειώματά της στο πρώτο μέρος, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μεγάλη ευκαιρία του Βινίσιους στο 22ο λεπτό. Η Ατλέτικο «χτύπησε» σαν… κόμπρα και προηγήθηκε στο 33ο λεπτό. Σιμεόνε και Λούκμαν συνεργάστηκαν αρμονικά, με τον πρώτο να βγάζει ασίστ με τακουνάκι και ο Λούνιν (που βρέθηκε κάτω από τα δοκάρια αντί του τραυματία Κουρτουά) δεν μπόρεσε να αντιδράσει στο πλασέ του επιθετικού των «ροχιμπλάνκος».
Στο β' μέρος η Ρεάλ έκανε την ανατροπή. Ο Ντίαθ κέρδισε πέναλτι από τον Χάντσκο, με τον Βινίσιους να σκοράρει από τα έντεκα βήματα στο 52'. Τρία λεπτά μετά ο Βαλβέρδε κέρδισε την κόντρα με τον Χιμένες, πάτησε περιοχή και εκτέλεσε με εξωτερικό φάλτσο.
Η Ατλέτικο δεν τα παράτησε και ισοφάρισε στο 66' με… τηλεκατευθυνόμενη σουτάρα του Μολίνα. Ο Βινίσιους το πήρε πάνω του και με ωραίο πλασέ έκανε το 3-2 στο 72', αλλά πέντε λεπτά «πάγωσε» η Ρεάλ με τον Βαλβέρδε να αντικρίζει απευθείας για σκληρό μαρκάρισμα στον Μπαένα.
Το πρόγραμμα της 29ης αγωνιστικής:Παρασκευή (20/03)
Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Σοσιεδάδ 3-1
(7' Μορένο, 15' Μικαουτάντζε, 23' Πεπέ - 47' Σούσιτς)
Σάββατο (21/03)
Έλτσε-Μαγιόρκα 2-1
(62' Ράφα Μιρ, 71' Μορέντε - 58' Τόρε)
Εσπανιόλ-Χετάφε 1-2
(68' Φερνάντες - 45'+3' Ντουάρτε, 45'+7' Αραμπάρι)
Λεβάντε-Οβιέδο 4-2
(4', 25' Εσπί, 52' Λοσάδα, 90'+3' Ρομέρο - 44' Κάιρα, 45'+3' Βινιάς)
Οσασούνα-Τζιρόνα 1-0
(80' Μπούντιμιρ)
Σεβίλλη-Βαλένθια 0-2
(38' Ντούρο, 45'+5' Ραμαζάνι
Κυριακή (22/03)
Μπαρτσελόνα-Ράγιο Βαγιεκάνο 1-0
(24' Αραούχο)
Θέλτα-Αλαβές 3-4
(19', 37' Γιούτγκλα, 27' Άλβαρες - 45'+3', 74' Μαρτίνες, 50' Πέρες, 78' Ρέμπατς)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Μπέτις 2-1
(25' Βίβιαν, 45' Σανκέτ - 75' Φορνάλς)
Ρεάλ Μαδρίτης-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2
(52' πεν, 72' Βινίσιους, 55' Βαλβέρδε - 33' Λούκμαν, 66' Μολίνα)
sport-fm.gr
Μπέτις-Εσπανιόλ (22:00)
Δευτέρα (06/04)
Τζιρόνα-Βιγιαρεάλ (22:00)