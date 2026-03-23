Πήρε τη ντερμπάρα της Μαδρίτης με σούπερ Βίνι η Ρεάλ και τη… χάλασε στην Μπαρτσελόνα!

Βασίλισσα της Μαδρίτης η Ρεάλ. Με τον Βινίσιους ήρωα, η ομάδα του Αρμπελόα επικράτησε 3-2 της Ατλέτικο και παρέμεινε στο… κυνήγι της πρωτοπόρου Μπαρτσελόνα.

Αφεντικό της Μαδρίτης, παραμένοντας διεκδικήτρια του τίτλου η Ρεάλ! Οι «μερένγκες» επικράτησαν 3-2 της Ατλέτικο έπειτα από τρομερή ματσάρα στο «Μπερναμπέου» και παρέμειναν στο κυνήγι της Μπαρτσελόνα (που το απόγευμα λύγισε τη Βαγιεκάνο), έχοντας απόσταση τεσσάρων βαθμών.

Ο Βινίσιους «κουβάλησε» την ομάδα του Αρμπελόα με τα δύο του γκολ απέναντι στην σκληροτράχηλη Ατλέτικο και τη… χάλασε στους Καταλανούς.

Η Ρεάλ Μαδρίτης παρουσιάστηκε άτσαλη στα τελειώματά της στο πρώτο μέρος, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μεγάλη ευκαιρία του Βινίσιους στο 22ο λεπτό. Η Ατλέτικο «χτύπησε» σαν… κόμπρα και προηγήθηκε στο 33ο λεπτό. Σιμεόνε και Λούκμαν συνεργάστηκαν αρμονικά, με τον πρώτο να βγάζει ασίστ με τακουνάκι και ο Λούνιν (που βρέθηκε κάτω από τα δοκάρια αντί του τραυματία Κουρτουά) δεν μπόρεσε να αντιδράσει στο πλασέ του επιθετικού των «ροχιμπλάνκος».

Στο β' μέρος η Ρεάλ έκανε την ανατροπή. Ο Ντίαθ κέρδισε πέναλτι από τον Χάντσκο, με τον Βινίσιους να σκοράρει από τα έντεκα βήματα στο 52'. Τρία λεπτά μετά ο Βαλβέρδε κέρδισε την κόντρα με τον Χιμένες, πάτησε περιοχή και εκτέλεσε με εξωτερικό φάλτσο.

Η Ατλέτικο δεν τα παράτησε και ισοφάρισε στο 66' με… τηλεκατευθυνόμενη σουτάρα του Μολίνα. Ο Βινίσιους το πήρε πάνω του και με ωραίο πλασέ έκανε το 3-2 στο 72', αλλά πέντε λεπτά «πάγωσε» η Ρεάλ με τον Βαλβέρδε να αντικρίζει απευθείας για σκληρό μαρκάρισμα στον Μπαένα.

Το πρόγραμμα της 29ης αγωνιστικής:Παρασκευή (20/03)

Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Σοσιεδάδ 3-1

(7' Μορένο, 15' Μικαουτάντζε, 23' Πεπέ - 47' Σούσιτς)

Σάββατο (21/03)

Έλτσε-Μαγιόρκα 2-1

(62' Ράφα Μιρ, 71' Μορέντε - 58' Τόρε)

Εσπανιόλ-Χετάφε 1-2

(68' Φερνάντες - 45'+3' Ντουάρτε, 45'+7' Αραμπάρι)

Λεβάντε-Οβιέδο 4-2

(4', 25' Εσπί, 52' Λοσάδα, 90'+3' Ρομέρο - 44' Κάιρα, 45'+3' Βινιάς)

Οσασούνα-Τζιρόνα 1-0

(80' Μπούντιμιρ)

Σεβίλλη-Βαλένθια 0-2

(38' Ντούρο, 45'+5' Ραμαζάνι

Κυριακή (22/03)

Μπαρτσελόνα-Ράγιο Βαγιεκάνο 1-0

(24' Αραούχο)

Θέλτα-Αλαβές 3-4

(19', 37' Γιούτγκλα, 27' Άλβαρες - 45'+3', 74' Μαρτίνες, 50' Πέρες, 78' Ρέμπατς)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Μπέτις 2-1

(25' Βίβιαν, 45' Σανκέτ - 75' Φορνάλς)

Ρεάλ Μαδρίτης-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2

(52' πεν, 72' Βινίσιους, 55' Βαλβέρδε - 33' Λούκμαν, 66' Μολίνα)

Μπέτις-Εσπανιόλ (22:00)

 

 

Δευτέρα (06/04)

 

Τζιρόνα-Βιγιαρεάλ (22:00)

 

 

Ο Μπρούνο Φερνάντες έχει δημιουργήσει σχεδόν τις διπλάσιες ευκαιρίες από τον δεύτερο στην Premier League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο δρόμο για το «Χρυσό Παπούτσι»: Ξέφυγε και άλλο ο Κέιν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σύλλογοι καλούν την UEFA να αλλάξει τους κανόνες κλήρωσης στο Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρώτη συγκέντρωση μετά από τέσσερις μήνες για την Ελλάδα

Ελλάδα

|

Category image

«Κόκκινη στον Κορέια στη φάση του πέναλτι, λάθος του διαιτητή και του VARίστα»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Νέο επεισόδιο στην κόντρα Βινίσιους - Σιμεόνε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Έντσο ανάβει φωτιές στην Τσέλσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ευθεία επίθεση» της Θύρας 5 στον Ντουμπόφ και στήριξη στον Λομάκιν

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στο… περίμενε για Φαμπιάνο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρώτη φορά με Μάουρο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Δωρεά στη βιβλιοθήκη Σωτήρας από Δημήτρη Δημητρίου

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Αν μη τι άλλο, αντέδρασε

ΑΡΗΣ

|

Category image

Νέα «καμπάνα» σε Φουρνιέ και Ολυμπιακό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Όσα δεν... είδαμε από την ισοπαλία της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αποσύρεται ο Μάνταλος από την Εθνική Ελλάδας

Ελλάδα

|

Category image

