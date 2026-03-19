Η πιο μεγάλη (του) ώρα, είναι τώρα

Ο Φρανσίς Ουζόχο κλήθηκε σε μια κρίσιμη καμπή της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, να υπερασπιστεί την εστία της Ομόνοιας, λόγω του σοβαρού τραυματισμού που αποκόμισε ο Φαμπιάνο στο φινάλε του ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ (22/02). Ο Νιγηριανός, στη ρεβάνς με τη Ριέκα (1-3) και στην ισοπαλία με τον Απόλλωνα (1-1), που ακολούθησαν του «αιώνιου», δέχθηκε τέσσερα γκολ και στο μίνι ντεφορμάρισμα του «τριφυλλιού», η μπάλα πήρε και τον ίδιο.

Ο Ουζόχο κατά την παρουσία του στους «πράσινους» έδειξε σημάδια ποιότητας και ικανότητας, για να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Ο 27χρονος, σε μια περίοδο όπου τα λάθη απαγορεύονται, καλείται να πραγματοποιήσει ηγετικές εμφανίσεις και να βοηθήσει την ομάδα του, να φτάσει στον στόχο της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Στα δύο τελευταία παιχνίδια με Ομόνοια Αραδίππου και Ολυμπιακό κράτησε το μηδέν κι αυτό θα βοηθήσει τον ίδιο στα συνεχόμενα ντέρμπι, που ακολουθούν.

Βέβαια, στο παιχνίδι του Σαββάτου (21/03) με τον Άρη αναμένεται, πως θα δεχθεί περισσότερη πίεση, καθώς πρόκειται για ομάδα με πιο επιθετικές αρετές. Ο Ουζόχο έχει την ευκαιρία, να δείξει σε συνεχόμενα παιχνίδια υψηλού κινδύνου, πως μπορεί να ανταπεξέλθει και να καθιερωθεί στο μέλλον.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό, η κατάσταση των Φαμπιάνο και Μαγιαμπέλα αξιολογείται καθημερινά και στην περίοδο της διακοπής θα ξεκαθαρίσει σε ποιο στάδιο της αποθεραπείας βρίσκονται. Οι Μασούρας και Οντουμπάντζο ανεβάζουν ρυθμούς.