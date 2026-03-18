Έδεσε με επαγγελματικό συμβόλαιο τον 16χρονο Καζακαίο η Ομόνοια

Έδεσε με επαγγελματικό συμβόλαιο τον 16χρονο Καζακαίο η Ομόνοια

Αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός

Έδεσε με επαγγελματικό συμβόλαιο τον Θέο Ιγνάτιο Καζακαίο η Ομόνοια. Πρόκειται για 16χρονο κεντρικό αμυντικό ο οποίος… μπαίνει στο πλάνο επένδυσης των ακαδημιών των «πρασίνων».

Αναλυτικά: «Ενημερώνουμε πως ο 16χρονος (16/01/2010), Θέος Ιγνάτιος Καζακαίος, υπέγραψε πολυετές επαγγελματικό́ συμβόλαιο με την ομάδα μας.

Ο Καζακαίος, ο οποίος αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός, δεξιός ακραίος αμυντικός και στη μεσαία γραμμή, βρίσκεται από την ηλικία των 11 χρόνων (2021) στην Ακαδημία μας και αγωνίστηκε σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες μέχρι και την Κ17 που αγωνίζεται τη φετινή σεζόν. Μετράει 19 συμμετοχές (16 ως βασικός και 3 ως αλλαγή) και ένα γκολ. Είναι μέλος της εθνικής Κύπρου Κ16.

Συγχαίρουμε τον Θέο Ιγνάτιο Καζακαίο για το πρώτο του επαγγελματικό́ συμβόλαιο και του ευχόμαστε να έχει την καριέρα που ονειρεύεται».

Έδεσε με επαγγελματικό συμβόλαιο τον 16χρονο Καζακαίο η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

Category image

