Κυρίαρχη αλλά σεμνά και ταπεινά

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Είναι το μεγάλο φαβορί για να κόψει πρώτη το νήμα και να επιστρέψει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα μετά από πέντε χρόνια.

Το +8 από τη δεύτερη θέση είναι μία αρκετά καλή διαφορά και με αυτή μπαίνει η Ομόνοια στα πλέι οφ και στο μίνι πρωτάθλημα των δέκα αγώνων. Ακόμη και οι αντιπάλοι που την κυνηγούν, θεωρούν πως πολύ δύσκολα θα την φτάσουν. Δεν παρασύρονται όμως στο πράσινο στρατόπεδο. Ακολουθούν το μότο: «σεμνά και ταπεινά» και πως τώρα είναι, που απαιτείται μεγαλύτερη προσήλωση. Η αλήθεια είναι, πως η Ομόνοια δεν δείχνει καμία διάθεση για χαρακίρι. Και είναι αποφασισμένη.

Απέναντι στον Ολυμπιακό ήταν απολαυστική και η πεντάρα ήταν προϊόν ποιότητας και άψογης συνεργασίας. Με αυτά έφτασε τα 63 γκολ, που σημαίνει πως βρίσκει πάνω από δύο γκολ ανά παιχνίδι. Φυσικά και αμυντικά είναι πολύ καλή, με την εστία να παραβιάζεται 17 φορές.

Πιο γεμάτη μετά τη διακοπή

Παρά τα πολλά προβλήματα τραυματισμών, η Ομόνοια δείχνει πως διαθέτει μπόλικο βάθος. Η επάνοδος του Άιτινγκ είναι σημαντική ενώ απέναντι στον Άρη, τον πρώτο αντίπαλο στα πλέι οφ εκτός έδρας, πολύ πιο έτοιμος θα είναι ο Σεμέδο, ενώ ο Κουλιμπαλί δεν έχει κάτι το ανησυχητικό. Είχε μείνει εκτός με τον Ολυμπιακό, κυρίως για προληπτικούς λόγους. Από εκεί και πέρα, οι Μασούρας και Οντουμπάντζο, ανέβασαν ρυθμούς, όμως θα είναι πιο έτοιμοι μετά τη διακοπή. Ουσιαστικά στη 2η στροφή των πλέι οφ ο Μπεργκ θα έχει περισσότερες επιλογές και θα περιμένει, να δει την πορεία αποκατάστασης για τους Φαμπιάνο-Μαγιαμπέλα.

Έγιναν…. συνήθειο οι πεντάρες!

Όταν μία ομάδα πετυχαίνει πέντε γκολ για 4η φορά στη σεζόν, αναμφίβολα πρόκειται για σημαντικό επίτευγμα. Οι πράσινοι το είχαν κάνει πρώτα επί της ΑΕΛ στο ΓΣΠ (5-0), ακολούθησε η σπουδαία εμφάνιση με την Ανόρθωση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» (0-5), πρόσφατα επικράτησε εκτός έδρας με 5-3 του Άρη, για να φθάσουμε στην πεντάρα επί του Ολυμπιακού την Κυριακή.

Nα σημειωθεί πως άλλες δύο φορές επικράτησε με 4-0 (με Ακρίτα εκτός και Εθνικό εντός) ενώ τέσσερα γκολ πέτυχε και απέναντι στην Πάφο (2-4).

