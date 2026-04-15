Ο Μανθάνο στο ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, ο Τούρκος Μελέρ στο ντέρμπι «αιωνίων»

Από το… πάνω ράφι η επιλογή της ΚΕΔ για το μεγάλο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής των playoffs της Stoiximan Super League, ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ το οποίο αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον και θα παίξει μεγάλο ρόλο στην υπόθεση «τίτλος πρωταθλητή».

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας όρισε τον Ισπανό Χεσούς Χιλ Μανθάνο, elite κατηγορίας της UEFA, με βοηθούς τους συμπατριώτες του, Άνχελ Νεβάδο Ροντρίγκες και Χαβιέρ Κάρλος Μαρτίνες Νίκολας. Τέταρτος θα είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Πάμπλο Γκονσάλες Φουέρτες με τον Φρανσίσκο Χοσέ Ερνάντες Μαέσο.

Στο άλλο ματς της αγωνιστικής, το «ντέρμπι των αιωνίων» θα σφυρίξει ο Τούρκος Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ, ένας εξίσου κορυφαίος διαιτητής, elite κατηγορίας, ο οποίος αυτή την στιγμή θεωρείται ως ο καλύτερος διαιτητής της γειτονικής χώρας, ο μόνος elite κατηγορίας από την Τουρκία και ένας από τους πιο ανερχόμενους στην Ευρώπη.

Βοηθοί του θα είναι οι Ιμπραχίμ Τσαγλάρ Γιουρτσάν και Αμπντουλάχ Μπόρα Όζκρα. Τέταρτος ορίστηκε ο Χρήστος Βεργέτης, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Κλέι Πούπερτι και Χέροεν Μάνσοτ.

Αναλυτικά οι ορισμοί των διαιτητών για τις αναμετρήσεις των playoffs 1-4 αλλά και αυτών για τις θέσεις 5-8.

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (19/04/2026, 18:00)

Διαιτητής: Χεσούς Χιλ Μανθάνο

Βοηθοί: Άνχελ Νεβάδο Ροντρίγκεθ, Χαβιέρ Μαρτίνεθ Νικόλας

4ος: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

VAR, AVAR: Πάμπλο Γκονθάλεθ Φουέρτες, Φρανθίσκο Χοσέ Ερνάντεθ Μαέσο

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (19/04/2026, 21:00)

Διαιτητής: Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ

Βοηθοί: Ιμπραχίμ Τσαγκλάρ Ουγιάρτσαν, Αμπντουλάχ Μπόρα Οζκάρα

4ος: Χρήστος Βεργέτης

VAR, AVAR: Κλέι Ρούπερτι, Γερούν Μάνσοτ

Κηφισιά - Asteras Aktor (18/04/2026, 16:00)

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου

Βοηθοί: Χρήστος Ψύλλος, Γεώργιος Χριστοδούλου

4ος: Κωνσταντίνος Ανδριανός

VAR, AVAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος, Δημήτριος Μόσχου

Ατρόμητος - Λάρισα (18/04/2026, 17:00)

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος

Βοηθοί: Βασίλειος Μωυσιάδης, Κωνσταντίνος Ματέας

4ος: Βασίλειος Φίτσας

VAR, AVAR: Αλέξανδρος Τσακαλίδης, Παναγιώτης Κουκούλας

ΟΦΗ - Λεβαδειακός (18/04/2026, 18:00)

Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης

Βοηθοί: Ισίδωρος Αρμακόλας, Δημήτριος Παγουρτζής

4ος: Άγγελος Μπακογιάννης

VAR, AVAR: Μιχαήλ Ματσούκας, Στέφανος Κουμπαράκης

Άρης - ΝΠΣ Βόλος (18/04/2026, 19:00)

Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης

Βοηθοί: Ιωάννης Μηνούδης, Λυκούργος Τσολακίδης

4ος: Κωνσταντίνος Τσετσίλας

VAR, AVAR: Αθανάσιος Τζήλος, Γεώργιος Κόκκινος

Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός (18/04/2026, 20:00)

Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος

Βοηθοί: Λάζαρος Δημητριάδης, Αθανάσιος Κλεπετσάνης

4ος: Φώτιος Ντάουλας

VAR, AVAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης, Βασίλειος Φωτιάς