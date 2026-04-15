Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για Εκιτικέ, εκτός για 9 μήνες

Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι που υπήρχαν στους ανθρώπους της Λίβερπουλ για τον τραυματισμό του Ούγκο Εκιτικέ στη ρεβάνς με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Γάλλος στράικερ υπέστη ρήξη στον αχίλλειο τένοντα του δεξιού του ποδιού και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τους επόμενους 9 μήνες!

O Εκιτικέ θα χάσει το ερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο στην Αμερική και η επιστροφή του υπολογίζεται από το νέο έτος, με τη Λίβερπουλ να στερείται έναν παίκτη για τον οποίο δαπάνησε σχεδόν 100 εκατ. ευρώ το περασμένο καλοκαίρι.

Ο τρόπος με τον οποίο ο Εκιτικέ έπεσε μόνος του στο έδαφος, κρατώντας τον αστράγαλό του με έντονο πόνο και αυτό έδειχνε ξεκάθαρα πως είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό στον αχίλλειο τένοντα. Στη σημερινή της έκδοση, η «Equipe» επιβεβαιώνει ότι ο πρώην επιθετικός της Άιντραχτ Φρανκφούρτης υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα.

Εκτιμάται δε, πως στην καλύτερη περίπτωση είναι απαραίτητη μια 9μηνη απουσία από τις προπονήσεις…

Στη φετινή σεζόν ο 23χρονος στράικερ κατέγραψε 45 συμμετοχές με 17 γκολ και 6 ασίστ, ενώ οι «reds» τον απέκτησαν πληρώνοντας το ποσό των 95 εκατ. ευρώ στην Άιντραχτ.