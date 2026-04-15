Το πήραν… απόφαση στην ΑΕΚ. Η ομάδα της Λάρνακας γνώρισε την ήττα από την Ομόνοια στην τελευταία ζαριά για να χτυπήσει το πρωτάθλημα, κι έτσι το -11 δεν της επιτρέπει να ονειρεύεται τη μεγάλη ανατροπή.

«Με τις διαφορές που έχει πάρει η Ομόνοια δεν μπορεί να γίνεται λόγος για οτιδήποτε άλλο πέραν της Ευρώπης», ανέφερε ο Κυριάκος Δημητρίου σε ραδιοφωνικές τοποθετήσεις (ΣΠΟΡ FM 95.0). Ο εκπρόσωπος Τύπου των κιτρινοπρασίνων έστειλε μήνυμα αντεπίθεσης με φόντο την Ευρώπη.