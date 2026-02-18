ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπεργκ: «Στόχος μας η πρόκριση στους "16", προτεραιότητα και το πρωτάθλημα και το Conference League»

Μπεργκ: «Στόχος μας η πρόκριση στους "16", προτεραιότητα και το πρωτάθλημα και το Conference League»

Η Ομόνοια παραχώρησε δημοσιογραφική διάσκεψη ενόψει του αγώνα με την Ριέκα στο ΓΣΠ για το Conference League

Τους ποδοσφαιριστές εκπροσώπησε ο Κάρελ Άιτινγκ. 

Διαβάστε όσα είπε ο Νορβηγός προπονητής: 

«Ανυπομονούμε για το παιχνίδι, είμαστε χαρούμενοι που είμαστε στα νοκ άουτ, αυτός ήταν ο στόχος. Σίγουρα θα κάνουμε ότι μπορούμε με στόχο να περάσουμε στους "16". Η Ριέκα είναι μια δυνατή ομάδα με ποιότητα, κέρδισε το πρωτάθλημα στην Κροατία πέρσι»

Για την προσέγγισή του και το ενδεχόμενο ροτέισιον:

«Είχαμε αρκετούς τραυματισμούς που είναι δύσκολο να διαχειριστείς όμως είναι λογικό να υπάρχουν κάποιοι μικροτραυματισμοί μέσα σε μια μεγάλη σεζόν. Έχουμε τους παίκτες να τους αντικαταστήσουμε. Έχουμε ένα καλό επίπεδο απόδοσης και ανυπομονούμε για τα επόμενα παιχνίδια αρχής γενομένης από το ματς με Ριέκα. Θα χρειαστεί σίγουρα συγκεκριμένος προγραμματισμός όμως είμαστε στα νοκ-αουτ , είναι μια μεγάλη στιγμή, δύο μεγάλα παιχνίδια για όλους μας. Θα κάνουμε ότι μπορούμε σε αυτά τα δύσκολα παιχνίδια που έρχονται για να πετύχουμε τους στόχους»

Που δίνει προτεραιότητα:

«Και στα δύο»

Για τραυματίες:

«Ο Νικόλας είναι διαθέσιμος. Ο Εβάντρο έβγαλε αρκετό μέρος της προπόνησης σήμερα, θα πρέπει να δούμε την αντίδραση του και εάν μπορεί να παίξει στο μάξιμουμ, σίγουρα θα είναι αμφίβολος. Δεν είναι μακριά από την επιστροφή του όμως»

Για τις ανανεώσεις των Νεοφύτου και Ανδρέου:

«Είναι νεαροί παίκτες που δουλεύουν πολύ σκληρά . Βοήθησαν ήδη πολύ την ομάδα. Δημιουργούν ανταγωνισμό στην ομάδα. Ο Άγγελος έχει πετύχει και κάποια σημαντικά γκολ στη διοργάνωση αυτή. Δουλεύει πολύ σκληρά και έχει βοηθήσει, είναι ένα μεγάλο ταλέντο. Έχει σπουδαία προοπτική και έχει αρκετά να μάθει. Ο Παναγιώτης δεν έπαιζε αρκετά όμως δούλεψε παρά πολύ στις προπονήσεις και εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του. Βελτιώνεται και είναι ένας έξυπνος παίκτης. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με την πρόοδο του. Και οι δύο έχουν τις βοήθειες και από τους συμπαίκτες του»

Για τη Ριέκα και πως την αξιολογεί:

«Κέρδισαν το πρωτάθλημα πέρσι, άλλαξαν προπονήτη τον Σεπτέμβριο. Είναι δύσκολο να παίζεις σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, τώρα σταθεροποιήθηκαν. Είναι μια ομάδα που θέλει να κυριαρχεί και έχει κατοχή. Είναι πολύ καλή τεχνικά και τακτικά. Έπαιξαν με την ΑΕΚ πριν λίγους μήνες και επιβλήθηκαν. Είναι πιο σταθεροί τώρα και είχαν την διακοπή του χειμώνα και κάποιες επιστροφές και μεταγραφές παικτών»

Από την πλευρά του ο Ολλανδός χαφ είπε: 

«Είμαστε χαρούμενοι που αγωνιζόμαστε στην Ευρώπη. Έχουμε ένα μεγάλο παιχνίδι και αύριο όπως μεγάλα ειναι και αυτά που έρχονται για το πρωτάθλημα. Θα κάνουμε αυτά που κάνουμε συνήθως για να προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό. Για μας δεν αλλάζει κάτι, η προετοιμασία είναι ίδια, έτσι και η νοοτροπία, προσεγγίζουμε με τον ίδιο τρόπο, είναι ιδιαίτερο παιχνίδι και θέλουμε να το πετύχουμε. Ως ποδοσφαιριστής πιστεύεις στον εαυτό σου και την ποιότητα σου, είμαι τυχερός που βρέθηκα σε αυτή την ομάδα και την κατάσταση που βρήκα εδώ».

Σχόλιο για τον κόσμο:

«Είμαστε προνομιούχοι που έχουμε την ευκαιρία να έχουμε τόσο κόσμο στο πλευρό μας. Όλοι πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, να χτίσουμε αυτή τη σεζόν, είναι σημαντική η παρουσία του κόσμου».

 

Διαβαστε ακομη