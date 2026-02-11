Ομόνοια: Σημαντική πληροφορία για τα εισιτήρια του εντός έδρας αγώνα απέναντι στην Ριέκα
Σημαντική ανακοίνωση από τους πράσινους ενόψει του εντός έδρας αγώνα με την Ριέκα
Όσοι κάτοχοι Εισιτηρίου Διαρκείας 2025-2026 επιθυμούν να κλείσουν το εισιτήριο τους για το ευρωπαϊκό παιχνίδι απέναντι στην Ριέκα (19/02) από το Online Ticketing τότε θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που αναγράφεται στη φωτογραφία. Πατήστε στο «reservations», καταχωρήστε τα στοιχεία σας και στο «search» να βρείτε τη θέση και το εισιτήριο σας.