ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έσπασε το δικό του ρεκόρ και συνεχίζει ο Μπεργκ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έσπασε το δικό του ρεκόρ και συνεχίζει ο Μπεργκ

Εφτά συνεχόμενες νίκες στο θεσμό του πρωταθλήματος για την Ομόνοια!

Στις 6/1/2021 και τη νίκη των Πρασίνων απέναντι στον Απόλλων, σταμάτησε ένα σερί 6 συνεχόμενων αγώνων που τελείωσαν με τρίποντο αφού στις 9/1/2021 έμεινε στο 1-1 ενάντια στην ΑΕΛ, καταφέρνοντας ωστόσο να πανηγυρίσει στο τέλος της ίδιας σεζόν το πρωτάθλημα.

Με την χθεσινή(8/2/2026) της νίκη στο «Στέλιος Κυριακίδης» η Ομόνοια πέτυχε την 7η σερί της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα και συνεχίζει την πορεία της προς τον τίτλο.

Το κοινό των 2 αυτών σερί νικών; Μα φυσικά ο Χένινγκ Μπεργκ. Από τη φυγή του Νορβηγού δεν κατάφερε κάποιος άλλος προπονητής να σπάσει αυτό το σερί. Έτσι ο 56χρονος αποφάσισε να σπάσει το δικό του προσωπικό ρεκόρ, με εντυπωσιακό μάλιστα τρόπο, και να συνεχίσει την προσπάθειά του για να κερδίσει άλλο ένα πρωτάθλημα με την αγαπημένη του Ομόνοια.

Αντρέας Πολυκάρπου

Κατηγορίες

ΟΜΟΝΟΙΑΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Stoiximan: Super Ενισχυμένες αποδόσεις στο Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Αφιερωμένη αγωνιστική για την εκστρατεία διαφώτισης από το ίδρυμα Μικροί Ήρωες

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Κάρικ για τον viral φίλο της Γιουνάιτεντ: «Μου το έχουν πει τα παιδιά μου, αλλά δεν θα μπει στην ομιλία της ομάδας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Περιζήτητος ο Κουλιεράκης: Ενδιαφέρον από Λίβερπουλ και Τότεναμ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πένθος για τον Εργκίν Αταμάν - Πέθανε η μητέρα του

EUROLEAGUE

|

Category image

Χάνει το All-Star Game λόγω προβλήματος στο γόνατο ο Κάρι!

NBA

|

Category image

Ματθαίου: «Υπάρχει θέμα με την συγκέντρωση, πρέπει να αντιδράσουμε άμεσα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στο επίκεντρο ο Μεϊτέ και οι επιστροφές: Τα πλάνα του ΠΑΟΚ για Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Νοκ άουτ για 2-3 βδομάδες ο Γιόβετιτς!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κύπελλο Coca - Cola Μικρών Κατηγοριών

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Ευρωλίγκα: Την Τρίτη (10/02) ξεκινά η προπώληση των εισιτηρίων του Final Four 2026

EUROLEAGUE

|

Category image

Χαμός στο Χόρνετς-Πίστονς: Έπεσαν «μπουκέτα» και τέσσερις αποβολές!

NBA

|

Category image

Η… συνταγή του Ερνάν Λοσάδα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τρελό φινάλε στο ντέρμπι: Η Σπόρτινγκ ισοφάρισε στο 100' και, μαζί με την Μπενφίκα, μένει ζωντανή για τον τίτλο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ηλιόπουλος: «Όταν ξεκίνησα πέρυσι κάποιοι γέλαγαν αλλά η σπίθα μπήκε» - Τι είπε για το «σύστημα» και τις «τρικλοποδιές»

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη