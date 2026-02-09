Έσπασε το δικό του ρεκόρ και συνεχίζει ο Μπεργκ

Στις 6/1/2021 και τη νίκη των Πρασίνων απέναντι στον Απόλλων, σταμάτησε ένα σερί 6 συνεχόμενων αγώνων που τελείωσαν με τρίποντο αφού στις 9/1/2021 έμεινε στο 1-1 ενάντια στην ΑΕΛ, καταφέρνοντας ωστόσο να πανηγυρίσει στο τέλος της ίδιας σεζόν το πρωτάθλημα.

Με την χθεσινή(8/2/2026) της νίκη στο «Στέλιος Κυριακίδης» η Ομόνοια πέτυχε την 7η σερί της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα και συνεχίζει την πορεία της προς τον τίτλο.

Το κοινό των 2 αυτών σερί νικών; Μα φυσικά ο Χένινγκ Μπεργκ. Από τη φυγή του Νορβηγού δεν κατάφερε κάποιος άλλος προπονητής να σπάσει αυτό το σερί. Έτσι ο 56χρονος αποφάσισε να σπάσει το δικό του προσωπικό ρεκόρ, με εντυπωσιακό μάλιστα τρόπο, και να συνεχίσει την προσπάθειά του για να κερδίσει άλλο ένα πρωτάθλημα με την αγαπημένη του Ομόνοια.

Αντρέας Πολυκάρπου