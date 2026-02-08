Αυτή θα είναι... δήλωση!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φεύγοντας με το διπλό θα πιστοποιήσει ότι ορθά της απέδωσαν αρκετοί την ετικέτα του φαβορί

Η Ομόνοια δίνει ένα σημαντικό ντέρμπι απόψε (19:00) με την Πάφος FC στο «Στέλιος Κυριακίδης». Ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι το οποίο δίνει την ευκαιρία στους πράσινους, αφενός να επιστρέψουν στις νίκες μετά τον αποκλεισμό από την ΑΕΛ στο κύπελλο και αφετέρου να παραμείνουν αφεντικό στη μάχη του πρωταθλήματος. Ένα αποτέλεσμα πάντως, που αν έρθει θα δώσει αέρα 11 βαθμών στην Ομόνοια από την αντίπαλό τους ενώ υπάρχει και το ενδεχόμενο να αυξηθεί η διαφορά και από τη 2η ΑΕΚ, η οποία φιλοξενείται από τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ νωρίτερα. Ενδεχόμενο λοιπόν διπλό θα αποτελέσει μία πιο ισχυρή... δήλωση» πως αυτή την κούπα, τη θέλει πάρα πολύ!

Παρεμπιπτόντως, σε ό,τι έχει να κάνει με τον προημιτελικό του κυπέλλου, ο προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ, τις προηγούμενες ημέρες φρόντισε να κρατήσει τους ποδοσφαιριστές του προσηλωμένους μόνο στο ντέρμπι με την Πάφο, παρά τη σκόνη που... σηκώθηκε λόγω του γκολ που πέτυχε ο Σεμέδο αλλά δεν μέτρησε. Ο Νορβηγός τεχνικός στο πλαίσιο των δηλώσεών του μετά το τέλος του αγώνα με την Ε.Ν. Ύψωνα, σημείωσε πως έχει εμπιστοσύνη στο ρόστερ για τα δύσκολα παιχνίδια που έχει η ομάδα μέσα στον Φεβρουάριο. Βεβαίως ακολούθησε το παιχνίδι του κυπέλλου το οποίο κρίθηκε στην ημίωρη παράταση με τους λεγόμενους βασικούς πάντως, να παίρνουν χρόνο συμμετοχής προς το φινάλε του.

Είναι δεδομένο πως ενόψει Πάφου, ο Νορβηγός θα επιστρατεύσει τα δυνατά του όπλα με τους Φαμπιάνο, Μαέ, Τάνκοβιτς, Σεμέδο και Εβάντρο να επιστρέφουν στο αρχικό σχήμα. Μία πιθανή εντεκάδα θα αποτελείται από τους Φαμπιάνο, Μασούρα, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Ντιουνκού, Άιτινγκ, Παναγιώτη Ανδρέου, Τάνκοβιτς, Σεμέδο, Εβάντρο και Μαέ. Το ερωτηματικό έχει να κάνει με το αριστερό της άμυνας και το κατά πόσο θα διατηρηθεί ο Ντιουνκού, ο οποίος πάντως τα πήγε καλά στα δύο τελευταία παιχνίδια που κλήθηκε να καλύψει το αριστερό άκρο. Η άλλη επιλογή είναι ο Γιούρε Μπάλκοβιτς που αποκτήθηκε πρόσφατα. Η Ομόνοια διαθέτει εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές στην επίθεση και σε αυτούς αναμένεται να ποντάρει για να πάρει το διπλό. Θυμίζουμε πως για την Πάφο δεν έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν οι Κόρτερ και Λουκάσεν οι οποίοι είναι τιμωρημένοι. 

 

 

