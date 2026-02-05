ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Διαγραφές και προσθήκες από την ευρωπαϊκή λίστα της Ομόνοιας

Οι προσθαφαιρέσεις στη λίστα του Χένινγκ Μπεργκ για τους ευρωπαϊκούς αγώνες

Τέσσερα νέα πρόσωπα περιλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή λίστα της Ομόνοιας, που δηλώθηκε για τους αγώνες με την Ριέκα στη νοκ άουτ φάση του Conference League, σε σχέση με τη λίστα που ίσχυε μέχρι τώρα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια των πρασίνων.

Στη λίστα προστέθηκε ο Τάνκοβιτς καθώς και τρεις από τις τέσσερις προσθήκες του Ιανουαρίου.

Ο λόγος για τους Μπάλκοβετς, Οντουμπάτζο και Χρίστου. Ο τελευταίος είναι γραμμένος στον κατάλογο Β’. Με δεδομένο ότι οι πράσινοι δικαιούνται τρεις αλλαγές, δεν δηλώθηκε ο Μαγιαμπέλα λόγω του τραυματισμού.

Εκτός λίστας τέθηκαν οι Χαμάς και Λοΐζου που ούτως ή αλλιώς έχουν αποχωρήσει, καθώς και οι Κίτσος και Αγκουζούλ, που αμφότεροι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού.

Διαβαστε ακομη