Με... ντόπα εκεί που κάνει κουμάντο

Δεν έλαμψε αλλά ούτε και ήταν κακή και με το γκολ του Στέφαν Γιόβετιτς στο 87ο λεπτό, κράτησε αποστάσεις. Πάει στην αυριανή αναμέτρηση με την ΑΕΛ στο κύπελλο στο ΓΣΠ με αυτοπεποίθηση ώστε να κατακτήσει τη νίκη και να βρεθεί στα ημιτελικά.

Είναι νοκ άουτ ο αγώνας και οι πράσινοι θέλουν να… τριτώσουν το καλό απέναντι στη λεμεσιανή ομάδα αφού μετρούν δύο νίκες στο πρωτάθλημα (5-0 και 0-2). Γνωρίζουν όμως πως δεν είναι εύκολη η αποστολής τους. Ο αντίπαλος είναι επικίνδυνος και διψάει για τη διάκριση στο κύπελλο. Και θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα.

Η Ομόνοια θα μπει ως φαβορί στη συγκεκριμένη αναμέτρηση αλλά οφείλει να το πιστοποιήσει και στο γήπεδό της που φέτος είναι αήττητη στις εγχώριες διοργανώσεις. Έχει οκτώ νίκες και δύο ισοπαλίες στο πρωτάθλημα και μία νίκη (επί ΑΕΚ) στο κύπελλο. Αναμένεται και αρκετή κοσμοσυρροή αφού η ομάδα είναι στα χάι της και πρόκειται και για έναν πολύ κρίσιμο αγώνα.

Ανακούφιση αλλά γκαντεμιά

Ξινό ήταν το ντεμπούτο του Μιχλάλι Μαγιαμπέλα. Ο Νοτιαφρικανός ακραίος επιθετικός τραυματίστηκε και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν πως υπέστη βαρύ διάστρεμμα. Από τη μία υπήρχε φόβος για μεγαλύτερη απουσία και άρα ανακουφίστηκαν στην Ομόνοια, από την άλλη όμως υπάρχει γκαντεμιά καθώς με το καλημέρα τον είδε να μπαίνει στα πιτς. Όπως και να έχουν πράγματα, ουσιαστικά θα μπορέσει να βοηθήσει ξανά από τον Μάρτιο.

Πιο καλά είναι τα νέα με τον Οντουμπάντζο ο οποίος θα είναι εκτός από τον αυριανό αγώνα και θα κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει αυτόν της Κυριακής με την Πάφο. Δύσκολα θα είναι στην αποστολή ο Γιούρε Μπάλκοβες που ψες ήρθε και σήμερα θα κάνει την πρώτη του προπόνηση.