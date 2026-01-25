Αποχωρεί από το Δ.Σ της Ομόνοιας λόγω βουλευτικών ο Αργυρίδης

Αναλυτικά η ανάρτηση του:

«Λόγω της απόφασής μου να κατέλθω ως υποψήφιος Βουλευτής στις επικείμενες Βουλευτικές Εκλογές, θεωρώ ορθό και υπεύθυνο όπως αποχωρήσω από το Διοικητικό Συμβούλιο της ποδοσφαιρικής ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης απέναντι στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και στον κόσμο της ομάδας μας.

Η αποχώρησή μου κρίνεται ως η πλέον ενδεδειγμένη επιλογή, προκειμένου να προστατευθεί ο Σύλλογος από οποιαδήποτε εμπλοκή ή έκθεση στην πολιτική σκηνή, η οποία αναπόφευκτα θα εντείνεται όσο πλησιάζουμε την εκλογική διαδικασία.

Διευκρινίζω ότι συνεχίζω κανονικά την άσκηση των καθηκόντων μου ως Πρόεδρος του Σωματείου, παραμένοντας προσηλωμένος στον στόχο της οικονομικής εξυγίανσης, αλλά και στην επίτευξη αγωνιστικών επιτυχιών σε όλα τα υπόλοιπα τμήματα.

Παραμένω στο πλευρό της ΟΜΟΝΟΙΑΣ μας για κάθε δυνατή βοήθεια και υποστήριξη».