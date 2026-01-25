ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αποχωρεί από το Δ.Σ της Ομόνοιας λόγω βουλευτικών ο Αργυρίδης

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αποχωρεί από το Δ.Σ της Ομόνοιας λόγω βουλευτικών ο Αργυρίδης

Ο Μάριος Αργυρίδης με ανάρτηση του ενημερώνει πως αποχωρεί από το Δ.Σ των πρασίνων

Αναλυτικά η ανάρτηση του:

«Λόγω της απόφασής μου να κατέλθω ως υποψήφιος Βουλευτής στις επικείμενες Βουλευτικές Εκλογές, θεωρώ ορθό και υπεύθυνο όπως αποχωρήσω από το Διοικητικό Συμβούλιο της ποδοσφαιρικής ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης απέναντι στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και στον κόσμο της ομάδας μας.

Η αποχώρησή μου κρίνεται ως η πλέον ενδεδειγμένη επιλογή, προκειμένου να προστατευθεί ο Σύλλογος από οποιαδήποτε εμπλοκή ή έκθεση στην πολιτική σκηνή, η οποία αναπόφευκτα θα εντείνεται όσο πλησιάζουμε την εκλογική διαδικασία.

Διευκρινίζω ότι συνεχίζω κανονικά την άσκηση των καθηκόντων μου ως Πρόεδρος του Σωματείου, παραμένοντας προσηλωμένος στον στόχο της οικονομικής εξυγίανσης, αλλά και στην επίτευξη αγωνιστικών επιτυχιών σε όλα τα υπόλοιπα τμήματα.

Παραμένω στο πλευρό της ΟΜΟΝΟΙΑΣ μας για κάθε δυνατή βοήθεια και υποστήριξη».

 

Κατηγορίες

ΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ήρωας Κωστή στο 90+3΄, βαθμός για Λεβαδειακό!

Ελλάδα

|

Category image

Πέρασε με τριάρα από το Λονδίνο η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μίλησε στα δύσκολα η «Κυρία» παίρνοντας μεγάλη βαθμολογική ανάσα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η εντεκάδα της Πάφου κόντρα στην ΑΕΚ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Με... άρωμα σούπερ η 11άδα της ΑΕΚ απέναντι στην Πάφο FC

ΑΕΚ

|

Category image

Με τρεις αλλαγές κόντρα στον Άρη η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η εντεκάδα του Άρη κόντρα στην Ομόνοια

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Έντονο ενδιαφέρον της Αλ Χιλάλ για την απόκτηση του Παυλίδη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τρία στα τρία και τέσσερα γκολ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δεν πιάνεται η Νέα Σαλαμίνα...

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Αποχωρεί από το Δ.Σ της Ομόνοιας λόγω βουλευτικών ο Αργυρίδης

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ένα γκολ από τα... αποδυτήρια ήταν αρκετό για τη Σασουόλο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποχώρησε ο Μένσικ, ο Τζόκοβιτς στους «8» του Australian Open

Τένις

|

Category image

Γιατί επιμένεις κ. Νταμάτο;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οι ενδεκάδες για Ανόρθωση και ΑΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη